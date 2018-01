Trumpu frizura pomembnejša od Melanie in sina?

Predsednik ZDA Donald Trump se je v ponedeljek vkrcal na letalo Air Force One, s katerim je z ženo Melanio in sinom Barronom poletel z družinskega posestva na Floridi nazaj proti Washingtonu. Sodeč po fotografijah, pa je bil v deževnem vremenu pod dežnikom, ki si ga je držal, prostor samo zanj – in njegovo slovito frizuro. Trump je črni dežnik držal zelo blizu svoje glave in ga zaprl šele, ko je bil že v letalu, da si le ne bi zmočil kakšnega lasu.

Mnogi predsednikovi nesimpatizerji so mnenja, da sta Melania in Barron ostala na mokrem, ker je zanj frizura pomembnejša od njiju.