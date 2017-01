Trumpa je zamenjal Terminator

Ameriški televizijski resničnostni šov Zvezdniški vajenec bo odslej vodil igralec in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, ki bo tako nasledil novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot je napovedal novi voditelj, bodo vajenci odslej odpuščeni z besedami »terminirani ste«.

»Prva oddaja ni bila lahka. Vendar pa slavni zdaj poznajo moja pričakovanja. Tvegajte, dajte vse od sebe,« je na twitterju po prvi oddaji osme sezone zapisal 69-letni igralec, ki je postal slaven predvsem z vlogo v seriji filmov o Terminatorju, ki se je začela v 80. letih prejšnjega stoletja, pa tudi v drugih, večinoma akcijskih filmih. V prvih odzivih na spletnih omrežjih je sicer njegov nastop v oddaji, ki so jo predvajali v ponedeljek, požel pozitivne ocene. Med vajenci je bil med drugim pevec Boy George, med svetovalci igralca avstrijske narodnosti pa je bil slavni investitor Warren Buffett.

Iz studia MGM Television, ki pripravlja oddajo, so decembra sporočili, da Trump kljub prevzemu vodenja države ostaja na mestu izvršnega producenta. Trump je sicer po celotni državi zaslovel prav z vodenjem te oddaje.

The first one wasn't easy. But you know the line now, and the celebs know my expectations. Take risks, give everything. #CelebApprentice