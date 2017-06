Trumpa hrani s potico ali pico?

S črno tančico, ki ji je diskretno zakrivala lase, in v spoštljivi nevpadljivi črni obleki do sredine meč se je prva dama Amerike Melania Trump včeraj mudila na obisku pri papežu Frančišku. Ta je prvi par Združenih držav Amerike, ki se mu je tokrat pridružila tudi Donaldova ljubljenka, hči Ivanka Trump z možem, sprejel na zasebni avdienci v apostolski palači v Vatikanu. Kot je v njegovi navadi, je bilo vzdušje vse prej kot strogo formalno, sproščeno pa je poklepetal tudi z našo Melanio.



Med rokovanjem je dolgonogo Sevničanko navihano povprašal, kakšno hrano postreže možu. »Kaj mu dajete jesti? Potico?« je v španščini s slovenskim nazivom specialitete vprašal prvi mož cerkve. Zadnje besede ni izrekel najrazločneje, s tem pa zmedel prevajalca in tudi prvo damo. Ta je na papeževo prijazno pozornost, s katero je pokazal, da pozna deželo, od koder prihaja, najprej odgovorila pica, nato pa je sprevidela, kaj jo je vprašal, se zasmejala in pritrdila. Nato sta se oba skupaj nasmejala.



Ker je prisotni prevajalec iz španščine papeževo omembo slovenske nacionalne sladice kar izpustil, so prisotni novinarji Bele hiše prepoznali samo Melanijino pico ter napačno sklepali, da je Frančišek spraševal po italijanski specialiteti. Tako so zapisali, po njih pa so to povzeli tudi številni tuji mediji.



Papež ima rad potico



Znano je, da papež Frančišek potico dobro pozna in se z njo tudi rad posladka. Orehovo sladico je lahko spoznal že daljnega leta 1970, ko je še kot kardinal Bergoglio na povabilo Franca Rodeta obiskal Slovenijo. K nam se je vrnil že leto pozneje, ko je obiskal družino Golar v Virmašah. Ena od manj oddaljenih priložnosti za sladkanje s potico je bil lanski obisk Dejana Židana v Vatikanu. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je papežu podaril tudi simbolično darilo, slovenski med in slovensko potico. Svetemu očetu se je potica skozi leta tako prikupila, da jo vedno omeni, kadar sreča koga iz Slovenije.



Melania se je srečanja s papežem Frančiškom zelo veselila. Nekaj dni pred prihodom v Vatikan mu je poslala pismo, v katerem je zapisala, da ji kot katoličanki srečanje z njim ogromno pomeni. Ob sklepu avdience je tudi prosila svetega očeta, naj blagoslovi njen rožni venec, ta pa ji je seveda z veseljem ugodil.



Prva dama ZDA, ki naj bi trenutno v zakonu preživljala težke čase, je obisk Vatikana obarvala tudi dobrodelno. Obiskala je otroke, ki se zaradi hudih srčnih bolezni zdravijo v pediatrični bolnišnici Deteta Jezusa (Bambino Gesù). Ustavila se je na oddelku za intenzivno terapijo kardiokirurgije, na zdravniškem oddelku pediatrične kardiološke kirurgije, v igralnici in v bolniški kapeli.