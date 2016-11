Trump ni zdržal niti dva dni

Po izvolitvi Donalda Trumpa za novega predsednika ZDA se je množica ljudi zgrnila na ulice in začela glasno protestirati. Skrbi jih predvsem Trumpov odnos do migrantov, muslimanov pa tudi žensk in istospolno usmerjenih. Protestanti pa so očitno Trumpa hudo prizadeli, kar jim je tudi sporočil takoj, ko je lahko.

Moški, ki je znan po svojih neprimernih izjavah in tvitih, je moral pred volitvami za nekaj časa odložiti telefon. Od 9. novembra je bila na njegovem profilu tišina, vendar je takoj, ko je imel možnost, spet razburil svoje sledilce. Potem ko je opisal srečanje s predsednikom Obamo in z njegovo ženo, ni mogel iz svoje kože in je v svet poslal še eno sporočilo: »Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair! (Pravkar smo imeli zelo odprte in uspešne predsedniške volitve. Zdaj pa profesionalni protestniki, ki jih hujskajo mediji, protestirajo. To je zelo nepravično!«

Številni so se na njegovo pisanje odzvali z ogorčenjem, saj je izražanje lastnega mnenja ena od temeljnih pravic državljanov, mnogi pa so tudi pripomnili, da je Trump dobil vse, kar si je želel. To, da se zdaj predstavlja javnosti kot žrtev, se jim torej nikakor ne zdi na mestu.

A fantastic day in D.C. Met with President Obama for first time. Really good meeting, great chemistry. Melania liked Mrs. O a lot! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 November 2016