Trump jo je šokiral v postelji

Nekdanja pornozvezdnica Stephanie Clifford z umetniškim imenom Stormy Daniel je za revijo Touch že leta 2011 spregovorila o svoji aferi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Intervju je ostal neobjavljen do tega tedna, ko je o njuni domnevni aferi poročal Wall Street Journal.

V pogovoru je danes 38-letna Stephanie razkrila, da je šlo pri njuni kratki aferi le za seks. Posteljne igrice sta si privoščila v razkošnem Trumpovem apartmaju v njegovem hotelu v Lake Tahoe.



Melanio varal kmalu po rojstvu sina?

To se je dogajalo julija 2006, le nekaj mesecev po rojstvu Trumpovega sina Barrona, ki ga je Melania povila marca. Da bi podkrepila svoje trditve, je bila tedaj pornoigralka pripravljena prestati tudi test s poligrafom.



Spoznala sta se na golf turnirju za slavne, ko jo je Trump zelo neposredno vprašal za telefonsko številko in se vedel kot nevezan moški, čeprav je bil že poročen z Melanio.







Povabil jo je na večerjo v svoj apartma, kjer ga je našla zleknjenega na kavču v pižami. Med večerjo je odšla v kopalnico, ko pa se je vrnila, je Trump sedel na postelji in jo povabil, naj prisede k njemu. Nato sta se začela ljubiti. Stephanie je razkrila, da je bil seks nekaj, kar je za pozabo. Sledilo je šepetanje na blazini, s katerim pa jo je Trump šokiral, ko je izjavil: »Strašna si, prelepa in pametna. Spominjaš me na mojo hčer.«

Danes zanikata afero

Trump je že večkrat šokiral z neprimernimi izjavami o svoji najstarejši hčerki Ivanki, ki velja za njegovo ljubljenko in v Beli hiši deluje tudi kot njegova svetovalka.

Danes tako Cliffordova kot Trump zanikata domnevno afero. Nekdanja pornozvezdnica tudi zanika, da so ji Trumpovi ljudje plačali v zameno za molk.