Trump jezen zaradi Trumpa

Ameriški filmski zvezdnik in nepogrešljiv gost priljubljene tedenske komične oddaje Saturday Night Live je s svojim zadnjim nastopom spet razjezil novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je na twitterju zapisal, da je bil nastop Aleca Baldwina negledljiv, neumen in niti malo smešen. Sprva je bilo videti, da se Baldwin na njegove očitke gladko požvižga. V ponedeljek so ga fotografi ujeli, ko se je mirno sprehajal po New Yorku z leto in pol starim sinkom Rafaelom.



V skeču je 58-letnik upodobil 70-letnega Trumpa, ki se ne more zadržati, ne da bi zganjal neumnosti s svojimi spletnimi objavami. In še preden se je sobotna oddaja končala, je pravi Trump že stresel jezo na splet. Med drugim je zapisal, da posnemanja preprosto ne morejo biti slabša od Baldwinovih. No, kmalu je 70-letnik dobil odgovor od igralca, ki se lahko pohvali z nominacijo za oskarja. »Javno objavi svojo davčno napoved, pa bom odnehal. Ha.« Trumpu je očitno zmanjkalo besed, saj mu ni znal ali hotel odgovoriti. Ni skrivnost, da se je nad skeči v tej televizijski oddaji redno pritoževal že med volilno kampanjo, čeprav je v letošnji sezoni v njej nastopil kot voditelj in odigral kar nekaj skečev.



Alec Baldwin ima na svoji polici tri nagrade zlati globus, ima pa tudi štiri otroke. Že štiri leta je poročen z 32-letno inštruktorico joge Hilario. Z njo ima poleg Rafaela triletno hčerko Carmen in trimesečnega sina Lea. Ni skrivnost, da je Alec velik ženskar in očarljivec, čigar čarom so se vdala najlepša dekleta Hollywooda. Ne nazadnje je bil poročen z danes 62-letno Kim Basinger. Poročila sta se leta 1993 in razšla 2002. Skupaj imata 21-letno hčerko Ireland Baldwin, ta se poskuša v svetu mode in kot filmska igralka. Veliko pozornosti je pritegnila, ko je odkrito spregovorila o svojem dolgotrajnem odnosu z žensko, in seveda s serijo golih fotografij.



Nedavno je nekaj pozornosti pritegnila tudi Hilaria, ki je na spletu objavila nekoliko nenavadno fotografijo, s katero poskuša promovirati izid svoje knjige z naslovom The Living Clearly Method. Oblekla si je hlače za jogo in oprijet top ter se ulegla na kuhinjski pult. Noge pa visoko v zrak. »Danes sem se z nekom pogovarjala o tem, kako so ljudje obsedeni z razlikami. Močno smo razdeljeni,« je povedala v Španiji rojena lepotica. »Lahko ste demokrat ali republikanec, lahko prihajamo iz različnih koncev sveta. Temu je posvečena moja knjiga. Pomagam vam odkriti lastne strasti, lastno moč, kako zaposliti svoj um, svoje telo in svojega duha, da bodo kar najlepši.«