Triletnik že  na kemoterapiji

Začelo se je dokaj nedolžno. Triletni Noah, starejši sinček kanadskega zvezdnika Michaela Bubleja, je doma obležal z visoko vročino, vnetim grlom in rahlo zatečenimi bezgavkami. Zaskrbljena mama Luisana Lopilato ga je odpeljala v bližnjo bolnišnico v Buenos Airesu, kjer so zdravniki po obsežnih preiskavah izključili mumps, obstali pa sta dve možnosti – vnetje grla ali mononukleoza. Na tretjo, veliko bolj srhljivo možnost, tedaj ni nihče še niti pomislil. »Da bi izključili še mononukleozo, so naredili tudi ultrazvok trebuha. In na jetrih opazili madež, ki ne bi smel biti tam.« A čeprav so zaradi enotne obarvanosti madeža pomislil na benigno tvorbo, je resnica nato postavila idilo Bublejevega življenja na glavo in družino vrgla v spiralo groze in strahu. Rak na jetrih!

Preselila sta se v Los Angeles

Prvorojenec kanadskega zvezdnika je poleti dopolnil komaj tri leta, a je borec in pol. Tako so prepričani njegovi najbližji kot tudi, da bo zato premagal zahrbtno bolezen. »Rak je grozna bolezen, a verjamemo, da ga bo ugnal v kozji rog. Čaka ga sicer dolgotrajno in težko zdravljenje, toda moj nečak je pravi mali vojščak. Uspelo mu bo!« je prepričana njegova teta Daniela, optimistični pa so tudi zdravniki, saj naj bi imel malček 90-odstotno možnost, da ozdravi. Zgolj 10 odstotkov možnosti je torej za temen razplet, a tudi to je 10 odstotkov več, kot bi si starši želeli slišati. Michael in Luisana se namreč od prvega novembra, ko ju je vest o sinovem zdravstvenem stanju udarila kot strela, utapljata v breznu žalosti, a vseeno nista v brezupu občepela na mestu. Nemudoma sta za vsaj nekaj nadaljnjih mesecev odpovedala vse svoje poklicne obveznosti – ona bi morala začeti snemati film, on pa je odpovedal koncerte – in se z družino preselila v Los Angelesu, kjer sta že vpregla najboljše zdravnike med najboljšimi. »Od nekdaj poudarjam pomembnost družine. Zato bova z Luisano zdaj ves čas in pozornost posvetila temu, da Noah ozdravi. Pred nami je težka, naporna, dolga pot, a vemo, upamo, da bomo to bitko izbojevali in zmagali,« zre v prihodnost pevec.



Iz bolnišnice v bolnišnico Letošnje leto se je za Bublejeve začelo čudovito, saj se je njihova družinica januarja povečala še za enega člana, za malega Eliasa. A ko se je leto prevesilo v drugo polovico, jim je sreča obrnila hrbet, v središču orkana pa se je obakrat znašel Noah. Zdaj z rakom na jetrih, prvič pa so mladi starši trepetali zanj že konec junija, ko je takrat še ne triletni malček pristal v bolnišnici s hudimi opeklinami, ko se je po nesreči polil z vrelo vodo. »Zdravniki so sprva mislili, da mu bo treba presaditi dele opečene kože, a na srečo so se opekline nato začele počasi celiti. Za las smo se ognili operaciji. Sem mu pa morala vseskozi opečene dele tesno previjati z elastičnimi povoji, da mu ne bi ostale brazgotine. Grozno ga je bolelo,« je tedaj povedala mama, ki pa je kljub svoji grozi občutila še hujšo grozo staršev drugih otrok v bolnišnici. Noah, čeprav ne v smrtni nevarnosti, je namreč pristal na oddelku z otroki s smrtonosnimi boleznimi v zadnjem stadiju. »Sprašujem se, kako tem staršem sploh uspe vsako jutro vstati iz postelje. A se nato ustavim, o tem nočem niti razmišljati. Verjetno v najhujših trenutkih dobiš neverjetno moč, za katero niti sam nisi vedel, da je bila v tebi,« je dejala Luisana, nevedoč, da bo podobno moč morala odkriti v sebi že par mesecev pozneje.

Ko je pred tremi leti na svet pokukal Noah in pred komaj devetimi meseci še mali Elias, je Michael spoznal, da prave, vseobsegajoče ljubezni do tedaj sploh še ni poznal. Z otrokoma v življenju se mu je razkrila povsem nova raven moči ljubezni. »Ljubim ju tako močno, verjetno že preveč, da me, če jima česa ne morem dati, to že fizično boli,« je razpredal pevec in pridal, da je zdaj edini resnično pomembni cilj njegovega življenja, da ju bo lahko gledal odraščati v srečni zdravi bitjeci. Te besede so se mu komaj teden pozneje vrnile kot bumerang, saj je le sedem dni po priznanju te ljubezni izvedel za grozljivo diagnozo. A se vseeno ni vdal. Družinsko so se namreč že nastanili v Los Angelesu, kjer bodo ostali najmanj do pomladi prihodnjega leta. In zdaj nadaljnje štiri – odločujoče – mesece močno stiskali pesti in molili. Triletnik je namreč že začel štirimesečno zdravljenje s kemoterapijo.