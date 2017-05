Trdi, da je nezakonski sin enega od bratov Gibb

Nick Endacott, 49-letni glasbenik, je začel prepevati pri rosnih šestih, pri 12 letih pa je že skladal. A svoje muzikalične plati ni mogel podedovati po starših, ki sta mu zagotavljala idilično otroštvo. »O tem se sicer nikoli nismo pogovarjali, a sem od nekdaj vedel, da sem posvojen. To ni bila skrivnost,« je povedal Nick, ki je po prvih 18 mesecih življenja v sirotišnici našel topel dom. A je, ko je prestopil tridesetico, vendar želel vedeti, od kod njegove korenine. In se mu je zdaj razjasnilo, zakaj se po njegovih žilah pretaka glasba. V sebi namreč nosi genski zapis Mauricea Gibba, enega izmed bratske trojice skupine Bee Gees, ki so v 70. letih disko glasbo povzdignili v svetovni fenomen. No, tako so mu z več kot 90-odstotno verjetnostjo potrdili testi, ki na podlagi obraznih potez iščejo sorodstvene povezave. A si želi opraviti še DNK-preiskavo, ki bi mu brez senčice dvoma potrdila, da se je rodil iz skrivne ljubezni med Mauriceom in Patti Nolder, ki se je v divjih 60. letih gibala med londonsko glasbeno smetano. Vprašanje je le, ali bo v test privolil Mauriceov brat Barry, še edini preživeli od bratov Gibb.



Izsledil mater



Že več kot desetletje, verjetno bliže dvema, tava po labirintu svoje družinske zapuščine. Sprva je namreč s pomočjo spletne strani, s katero posvojeni otroci iščejo biološke starše, izsledil Patti, ki mu je podarila življenje. In s katero se je leta 2003 prvič srečal iz oči v oči. »Najmanj čudna izkušnja, že nerealna. A sem po srečanju v mozaik svoje identitete lahko vstavil nov kamenček, odgovorila pa mi je tudi na nekaj vprašanj. Postalo mi je jasno, od kod moja strast do glasbe. Patti je namreč delala v glasbeni industriji, sodelovala z nekaterimi največjimi imeni glasbe. Seznam slovitih imen, ki ga je navedla, je brezkončen. Sodelovala je, denimo, s producentom skupine The Beatles, Georgeom Martinom in bila najboljša prijateljica Renate Blaueleven, prve žene Eltona Johna. Verjeti nisem mogel svojim ušesom,« pripoveduje Endacott, čeprav ga je morda še bolj presenetilo, ko mu je zaupala ime biološkega očeta. Glasbenik in tekstopisec Chris Andrews. »Izsledil sem ga, spoznala sva se in dobro razumela, a med nama ni bilo nikakršne podobnosti. Opravila sva test očetovstva in je potrdil, kar sem sumil. Med nama ni sorodstvenih vezi.« Patti je zavrnila nadaljnjo pomoč, ko je ta prišla iz nepričakovane smeri. »Njena sestra Alison mi je povedala, da sem sin Mauricea Gibba. To je bila skrivnost, ki bi mi jo sicer morala zaupati mati, a se je namesto tega zapletla v ognjevit prepir s sestro, ker mi je izdala skrivnost,« kar je med sestri zarezalo razo odtujenosti, ki je še nista premostili.



Ne želi si slave in denarja



Biološka mati mu ni povedala resnice o biološkem očetu. To je namesto nje naredila njena sestra. In Nicku se je slika tedaj počasi začela jasniti. S pokojnim Mauriceom je videl podobnosti. Podobno obliko čela in oči. Izrazito brado. Smisel za glasbo. Kar pa so zgolj posredni dokazi. »Resno in poglobljeno sem se lotil raziskovanja družinskega ozadja. Skoraj 100-odstotno sem prepričan, da sem njegov sin,« pravi Nick, ki je sprva opravil nekaj testov obrazne prepoznave (ta meri in primerja obliko oči, čela, brade, čeljusti, razdaljo med nosom, usti in očmi ipd.). »Natančno 95,2 odstotka verjetnosti je, da sta oče in sin,« so mu pokazali testi, prepričljivo, a še vedno ne dovolj za Nicka. Do zdaj je spisal že tri pisma, naslovljena na morebitnega strica Barryja Gibba, da bi opravila test DNK, a še vedno čaka na odgovor.



Ko mu je teta Alison povedala resnico, ga je »od šoka vrglo na rit. Tega nikakor nisem pričakoval, a želim resnico. Želim vedeti, od kod prihajam. Verjamem, da ogromno ljudi misli, da si želim slavo in denar, a želim zgolj vedeti, kdo je moj oče. To si zaslužim, saj se bom šele nato počutil celega,« pravi in dodaja, da si želi poznati družinsko drevo tudi zaradi zdravstvene zgodovine. »Kmalu bom prestopil petdesetico, zato želim vedeti, da si mi ni treba beliti glave zaradi zdravja.« Ob čemer opominja, da je Maurice umrl pri le 53 letih zaradi zapletov s črevesjem, s podobnimi zdravstvenimi težavami pa se je boril tudi njegov brat dvojček Robin, ki pa je pred petimi leti umrl zaradi raka. »Če gre za dedne zdravstvene težave in sem tudi v resnici Mauriceov sin, imam pravico vedeti, ali je moje zdravje ogroženo.«