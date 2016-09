Tragedija v Hollywoodu: mrtvega našli v njegovem domu

V torek so Curtisa Hansona mrtvega našli v njegovem domu. Ustvarjalec (71) je umrl v torek popoldne, mrliški oglednik pa je za zdaj potrdil, da je Hanson umrl po naravni poti. Zadnja leta je zelo malo delal, vzrok za to naj bi bila alzheimerjeva bolezen, ki je načela režiserjevo zdravje.

Prejemnik oskarja za scenarij je najbolj znan po filmu L. A. Zaupno (L. A. Confidential), katerega producent je bil leta 1997. Gre za filmsko klasiko, narejeno po knjižni uspešnici Jamesa Ellroya, v kateri so zaigrali zvezdniki, kot so Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger, Danny DeVito in David Strathairn, poroča Jutarnji list.