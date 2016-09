Top Gear: Največje polomije, Kanal A ob 20.00

Top Gear Top Fails. VB, 2012. 1/2. Vodi: Richard Hammond. Avtomobilistična oddaja.

Richard Hammond, eden izmed trojice priljubljenih voditeljev zabavne angleške avtomobilistične serije, nas bo popeljal v zakulisje ponesrečenih podvigov s snemanj.

V dveh delih se bomo spomnili epizod, v katerih so Jeremy, Richard in James skušali sestaviti vlak iz avtomobilov, tekmovali proti Stigu in uničevali hiše z vojaškimi oklepniki.