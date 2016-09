Tony Cetinski za Suzy: To so solze sreče

Kako se začne vaše jutro?



Sedaj, ko sem na počitnicah, zjutraj spijem kavo, nato se odpravim na tek po plaži.



O čem govori zadnji SMS, ki ste dobili?



Nič posebnega (smeh). Dobil sem ga od menedžerja, in sicer mi je napisal, da moram nujno odgovoriti na vaša vprašanja.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Bliža se moj koncert v Ljubljani. Rad imam slovensko občinstvo, zato se pripravljam na najboljši koncert v Križankah.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ne spomnim se, da bi jokal, a ko vidim zadovoljno občinstvo, ki poje z mano, sem zelo blizu tega. Toda to so solze sreče.



Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?



Že dolgo je tega. Saj veste, kakšne so prve ljubezni. Hitro pridejo in gredo.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Zame so vse ženske lepe. Vse je odvisno od tega, kako gledaš nanjo. Jaz to vedno počnem s srcem in razmišljanjem, da ni vse v videzu.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal/-a težave?



Imam veliko oboževalcev, toda do sedaj nisem imel večjih težav.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Nimam časa za takšne stvari, toda upam, da tračev ni veliko.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Na dopustu imam veliko časa za najdražje in prijatelje, s katerimi se usedem, pojem kaj dobrega, se pogovorim o vsem, kar smo zamudili v času, ko se nismo videli.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Družinski dopust. To je najbolj dragocena stvar v mojem življenju.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



En dan bi bil premalo (smeh).



Kako pogosto se ukvarjate s športom?



Vsak dan, saj moram biti v formi tudi na dopustu. Najraje zjutraj tečem po plaži.



Katera situacija v vašem življenju je bila najbolj neprijetna?



Ko sem na odru ostal brez elektrike. To je bil zame pravi šok, toda sčasoma sem se navadil na takšne stvari.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Spomin na dedka in čase, ko smo ga obiskovali v Ljubljani. Moj dedek je bil namreč Slovenec in je imel restavracijo v bližini Rožnika. Vedno, kadar sem v Ljubljani, rad obiščem to restavracijo.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Leta 1991, ko sem se iz Zagreba preselil v Rovinj. To je bila zame velika sprememba.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Odvisno od tega, ali imam nastop ali ne. Mislim, da ni pomembno, kje sem, vsak večer grem pod prho, nato pa v posteljo (smeh).

