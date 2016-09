Tony Cetinski v Ljubljani pod ženinim nadzorom

Eden najbolj priljubljenih hrvaških pevcev Tony Cetinski je znova napolnil Križanke. Medtem ko so oboževalke na ves glas pele njegove romantične pesmi, je 47-letnega pevca z budnim očesom spremljala njegova petnajst let mlajša žena Dubravka. Svetlolaska, ki je menda precej zadržana, svojega najdražjega niti za trenutek ni spustila iz vidnega polja. Videti je, da Dubravka, sicer Tonyjeva tretja žena, s katero je pred oltar stopil pred dvema letoma, skrbi tako za njegovo kariero kot tudi to, da mu v naročje ne bi padla kakšna postavna oboževalka. Od pevca, ki v svojih pesmih ženskam piha na dušo, se ne loči niti za trenutek, saj ga zvesto spremlja tudi na koncerte.

