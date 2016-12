Tom Hanks: Zbolel sem, ker sem bil idiot

»Pripadam generaciji lenih Američanov in povsem logično je, da zdaj nosim posledice tega. Mislil sem, da lahko svoje zdravstvene težave rešim na najbolj neumen način. Ko sem naročil burger s sirom, sem umaknil kruh in pojedel vse preostalo,« je dejal Tom Hanks, ki je priznal, da so mu leta 2013 diagnosticirali diabetes tipa 2. Gre za obliko diabetesa, ki lahko pacienta, če se ne drži diete, privede do izgube vida, odpovedi ledvic, kardiovaskularnih bolezni in amputacij udov. Bolezen je povezana z debelostjo, v glavnem pa jo dobijo starejši.

»Zbolel sem, ker sem bil idiot. Živel sem popolnoma neurejeno. Saj se spomnite, kakšen sem bil videti. Bil sem debel, ker sem jedel hrano, ki je za v smeti,« je bil iskren Hanks.

Zaradi vlog v filmih Philadelphia in Brodolom (Castaway) se je moral Tom zrediti, a po snemanjih ni naredil nič, da bi se vrnil v normalno stanje. Je pa vseeno optimističen, saj so mu zdravniki napovedali, da bi se lahko bolezni rešil, če bi izgubil odvečne kilograme.