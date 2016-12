Tom Hanks je jedel kot idiot

Ko se nam zgodi kaj neprijetnega, začnemo hitro gledati naokrog in iskati grešnega kozla. Tudi Tom Hanks, ko so mu zdravniki pred tremi leti postavili diagnozo sladkorne bolezni tipa 2. Le da krivca ni iskal prav daleč, pač pa ga je odkril kar v sebi. »Pripadam generaciji lenih Američanov, prepričanih, da lahko živijo nezdravo brez kakršnih koli posledic. Bil sem totalen idiot,« je krivdo zvalil nase, predvsem na nezdravo in neurejeno prehranjevanje. Četudi je to marsikdaj od njega zahtevala filmska vloga.



Radikalne diete in sladkorna



Igralci morajo zaradi vloge večkrat dramatično spremeniti svoj videz, in ker maska ni vsemogočna, marsikateri zvezdnik zavoljo svoje umetnosti načrtno pridobiva ali izgublja kilograme. Drastično in na hitro, kar na njegovem zdravju gotovo pusti vsaj sled ali dve. »Videli ste me v filmih. Veste, kako sem bil videti,« pravi oskarjevec, ki je, denimo, leta 2000 za vlogo na osamljeni otok naplavljenega brodolomca moral svojih dobrih sto kilogramov oklestiti za skoraj četrtino.



Radikalne diete in nezdrava, hitra prehrana, s katero se je basal, so pripomogli k pojavu sladkorne bolezni. A tudi ko so mu zdravniki položili na srce, da mora zavoljo zdravja spremeniti prehranjevalne navade, se je tega lotil malce nerodno. Kot bedak. »Mislil sem, da sem storil dovolj, ko sem si naročil hamburger in iz njega odstranil sir. Narediti bi moral precej več.« A se je vendar nečesa naučil, saj zdaj stremi k temu, da bi resnično zaživel zdravo in bi mu tehtnica pokazala idealno težo. Sploh ker so mu zdravniki dejali, da se bo morda lahko za vselej rešil svoje bolezni.