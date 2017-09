Tom Hanks bo snemal na Hvaru

Snemanje nadaljevanja hollywoodskega muzikala Mamma Mia! se na Visu še ni niti dobro začelo, ko se oči že uperja na sosednji Hvar. Medtem ko se bo na Visu prepevalo in bo v zraku lebdela ljubezen, bodo sončni otok že prihajajočo pomlad obstreljevale strele visokooktanske napetosti. Hollywoodski filmski ustvarjalci ga bodo namreč spremenili v otok zakladov, na katerem junaki akcijskega trilerja Black Money Games odkrijejo tako imenovani črni denar.

Snemati bodo začeli spomladi, v kina pa naj bi film prišel že jeseni 2018.

V mislih so imeli Dubrovnik

Tako pripoveduje srbska igralka Katarina Radivojević, ki v hollywoodskem akcijskem spektaklu, vrednem približno 50 milijonov, ne bo sodelovala le kot igralka, ampak tudi kot soproducentka. A so se oči filmske ekipe, odgovorne za iskanje popolne snemalne lokacije, med popotovanjem po južni Dalmaciji ustavile na Hvaru. »Hvar in Palmižana sta jih navdušila. Ne le ker bodo lahko posneli vrsto akcijskih prizorov na vodi, tudi zaradi čudovite kulise mesta, ki jih je navdušila tako ob dnevni svetlobi kot ponoči,« pravi Katarina in dodaja, da jih bo snemanje s Hvara popeljalo tudi v Prago, Pariz, Beograd, Bratislavo, na Ciper in karibsko otočje Turks in Caicos.



Radivojevićeva naj bi imela vlogo tožilke, ki se postavi po robu zločincem in preprodajalcem orožja, pri tem pa naleti na pokvarjene uradnike in oligarhe. »Z menoj bodo pred kamero nekatera velika imena, a lahko izdam le, da bosta igrala tudi Tom Hanks in Michael Franzese.« Režijsko taktirko nad divjim lovom na črni denar, ki bo vodil prek vzhodne Evrope do jadranskega otočka, pa bo vihtel Adam Wright.