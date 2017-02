Tolažilna vrečka vredna  več kot 200.000 evrov

Ta konec tedna bodo podelili najprestižnejše filmske nagrade. Daleč od hollywoodske bleščave, v podjetju Polich Tallix v New Yorku, oskarje pripravljajo že od konca septembra. Vsak od 60 ročno izdelanih kipcev, ki predstavlja viteza v stilu art decoja s križarskim mečem v roki in stoji na obroču filmskega traku, je visok 33 centimetrov, vse, kar na njem manjka ob podelitvi, je ime nagrajenca: tega na posebni ploščici dodajo pozneje.



Kipec je sprva voščen, potem dobi keramično prevleko; ko se ta strdi, vosek stopijo in naredijo prostor za staljeni bron, potem keramiko odstranijo, in to je surova verzija elegantnega kipca. John Menzie in drugi poskrbijo za sleherno podrobnost, kipec ročno obrusijo in na koncu do finega spolirajo. Čudovit je občutek, ko na televiziji vidiš kipec, s katerim si delal več ur, pravi Menzie: »Ko je imel Leonardo DiCaprio zahvalni govor in je držal oskarja, sem pomislil, da sem ga morda delal prav jaz. Fino bi bilo, če bi imeli kipci serijske številke, tako bi zares vedeli, kdo je katerega naredil.«



Osnova je bron



Ko je izdelovanje oskarjev pred dvema letoma prevzelo podjetje Polich Tallix, so jih pri Ameriški filmski akademiji prosili, naj izdelajo kipec, ki bi bil kar najbolj podoben originalu. Daniel Plonski je najprej naredil tridimenzionalne posnetke enega prvih kipcev pa tudi enega nedavno podeljenih ter ustvaril zdajšnjega. Obnova je bila fina: njegove stilizirane obrazne linije so bolj definirane, bolj so nakazani uhlji in lasje, tudi meč je med nogami bolj opazen. »Trik je bil narediti kipec, ki vendarle ne bo pretirano drugačen od dozdajšnjih,« pravi Plonski. Najpomembnejša pa je tista razlika, ki je ljudje ne opazijo: osnova kipca je spet bron! Oskarje potem pošljejo v Brooklyn, v podjetje Epner Technology, kjer jih oblečejo v 24-karatno zlato. Predsednik podjetja David Epner zatrjuje: »Zlato ima garancijo, ne do smrti prejemnika, ampak do življenjske dobe kipca.« In ko jih spolirajo do najvišjega leska, so nared za podelitev. Polich Tallix naredi ploščice za prav vsakega nominiranca posebej, Epner Technology prav vsako obleče v zlato; dobitnik kipec odnese v zakulisje, da ustrezno ploščico takoj pritrdijo, preostale uničijo.



Jabolka, ki nikoli ne porjavijo



A niti tisti, ki ne bodo stiskali zlatega oskarja, ne bodo ostali praznih rok. Prav vsak nominiranec – tudi Meryl Streep, Mel Gibson, Nicole Kidman, Emma Stone in Ryan Gosling – bo dobil darilno vrečko, poslali jim jo bodo na dom, lanska je bila vredna okoli 232.000 dolarjev (216.000 evrov), letošnja naj bi bila po nekaterih podatkih vredna še več!



Pa poglejmo, kaj je v letošnjih. Vrhunec so luksuzne počitnice, med njimi so šestdnevni paket na Havajih, v luksuzni vili na Kauaiju, pa tridnevno bivanje na ranču v severni Kaliforniji, v vrečki je tudi bon za tridnevno bivanje v Grand Hotelu Tremezzo ob jezeru Como. To seveda ni vse, za predstavnike industrije, obsedene z lepoto in videzom, so poskrbeli z zdravimi in lepotnimi izdelki: v vrečki je desetletna zaloga ličil oxygenetix, prehranski nadomestek za hujšanje hydroxycut platinum in deset ur s trenerjem slavnih, med izdelki je še slavni obliž dandi, ki reši težave z morebitnim potenjem. Brez tehnologije ne gre, letos izstopa oomi, pametni sistem za dom, naprava, s katero nadzorujete otroke pa tudi gospodinjske aparate, ter elektronska cigareta haze dual vaporizer. V vrečki je še kup drugih precej cenejših daril, denimo vazelin za ustnice, personalizirane voščenke in jabolka opal, ki ne porjavijo, ko jih razrežeš: nominiranec jih bo vsak mesec dobil zabojček. Morda najbolj nenavadno letošnje darilo je možnost učenja prve pomoči, ki jo podarja ameriško združenje za srce.



Promocija izdelkov



Darilnih vrečk ne podarja Akademija, ki deli oskarje, za to je kriv spor z ameriško davkarijo, vzrok zanj pa vrednost daril. A ne glede na to je darilna vrečka prav tako slavna kot filmska nagrada, sestavlja jo marketinško podjetje iz Los Angelesa Distinctive Assets, ki ga je ustanovil Lash Fary. »Nekateri nas pokličejo, da se prepričajo, ali imamo pravi naslov, na katerega pošljemo darila. Že petnajst let to počnemo, zato nekatere zvezde, kot je na primer Meryl Streep, lažje najdemo. Vse je odvisno od tega, kdo je nominiran, saj imamo vsako leto kak nov talent, no, vrečko dobi vsakdo.«



Podjetja izdelke in storitve podarijo. In zakaj zasipajo superzvezdnike, ki si lahko sami privoščijo prav vse? Odgovor je preprost: gre za promocijo izdelkov. »Ne gre za filantropijo,« pravi Fary. »Obdarimo jih iz istega razloga, zaradi katerega so plačani za vlogo v filmu... ker so tudi oni blagovna znamka, ki ima svojo vednost.«

