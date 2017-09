Titanik prinesel slavo in trdno prijateljstvo

Se spomnite zaljubljencev Rose in Jacka, ki ju je nesreča Titanika za večno ločila? No, v resničnem življenju sta Leonardo DiCaprio in Kate Winslet, ki sta odigrala glavna lika v Cameronovi megauspešnici, še vedno tesna prijatelja, ki pogosto tičita skupaj.

20 let je minilo od premiere filma Titanik.

Nedavno sta 41-letna zvezdnica in leto starejši igralec uživala v Saint-Tropezu, kjer je Leonardo priredil dobrodelni gala večer za svojo naravovarstveno organizacijo. Skupaj sta bila ves večer in se nastavljala objektivom pa tudi po uradnem druženju sta se zatekla na isto luksuzno posest, kjer sta se pozneje namakala v bazenu in uživala v prijetni družbi.

Redki igralci tako dolgo negujejo prijateljstvo, navadno se po snemanju porazgubijo.

V 20 letih od nastanka filma se je seveda veliko spremenilo, Kate je postala mamica trem otrokom, Leonardo pa je pridobil nekaj gramčkov in izdatno podaljšal seznam manekenk, s katerimi se je igral med rjuhami. Oba sta še vedno vitalna in mladostna. Je pa res, da je vloga v filmu Titanik oba izstrelila med megazvezde in odločilno zaznamovala njuni karieri.

Na vsakoletni dobrodelni prireditvi so na dražbi prodali večerjo z zvezdnikoma. Srečnik se bo lahko z njima družil v newyorški restavraciji po lastni izbiri. Naravovarstvena fundacija, ki jo vodi DiCaprio, je od ustanovitve leta 2008 različnim organizacijam donirala okoli 70 milijonov evrov. Na letošnjem druženju, ki so se ga udeležili številni zvezdniki, kot so Heidi Klum, Sean Penn in Lenny Kravitz, so zbrali zavidljivih 38 milijonov evrov.