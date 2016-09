Tiralica za misico

SARAJEVO – Interpol je razpisal tiralico za Slobodanko Tošić, ki jo kličejo Boba, 30-letno bivšo miss fotogeničnosti Bosne in Hercegovine, ki je nekoč krasila tudi naslovnico revije Playboy: sodišče je potrdilo razsodbo, poltretje leto zapora, Tošićeva pa je pobegnila iz Han-Pijeska, kjer je bila v hišnem priporu.



Bosanski časnik Dnevni avaz poroča, da jo bosansko sodišče išče zaradi izogibanja prestajanju zaporne kazni pa tudi zaradi sodelovanja pri poskusu umora. Po nekaterih podatkih naj bi Playboyeva zajčica pobegnila iz države.



Povezujejo jo s kar petimi umori, serijo ropov, vrednimi okoli 4,5 milijona evrov, pranjem denarja in poskusom umora nekdanjega ljubimca Đorđa Ždrala, znanega lokalnega gangsterja, enega od vodij vzhodnosarajevskega podzemlja, ki je bil leta 2006 ranjen v streljanju. Namamila ga je v past Darka Eleza, prosila, naj jo odpelje k prijateljici s fakultete, češ da ji mora posoditi zapiske. Ko je stopila iz avta in se namenila proti hiši, se je na Ždrala (ki trenutno služi devetletno zaporno kazen) usul rafal iz avtomatskih pušk, a je napad preživel. Tošićeva je ena od 32 ljudi, prijetih v akciji Operacija lutka. Obtožbe proti lepotici izvirajo iz njenega ljubezenskega razmerja z Elezom in pripadnosti njegovi tolpi, v Srbiji in Bosni in Hercegovini je bil obsojen za več zločinov; je tudi Ždralov sovražnik, pišejo bosanski mediji, večkrat sta poskušala drug drugega likvidirati. No, misico so priprli in potem izpustili, obtoženka pa je kljub prepovedi odšla iz države; lani so jo prijeli na meji s Hrvaško in vrnili v domovino. A se zdi, da niti tokrat lepotica ne bo sedla na zatožno klop: medtem ko so se njeni odvetniki pritožili, so Tošićevi dovolili bivati v hišnem priporu v hiši njenih staršev blizu Sarajeva, proces se je zaključil julija, za misico pa se je izgubila sleherna sled.