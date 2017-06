Britanska igralka Tina Malone pri 54 išče nadomestno mater, ki ji je morda največjo slavo prinesla z bafto nagrajena serija Brez sramu (Shameless), je prvič postala mama pred 35 leti in v drugo pred slabimi štirimi, lani je postala še babica. A po njej se še vedno pretaka ogromno energije pa niti biološka ura ji še ni nehala tiktakati, saj si zdaj, ko je že zakorakala v 55. leto, želi postati mati še v tretje. Zaradi tega so jo nekateri označili za sebično in neodgovorno, a je Malonova ob kritikah zgolj odmahnila z roko in izpostavila dvojne standarde, ki veljalo za moške in ženske.



Energije je še dovolj



»Če bi bila Mick Jagger, Rod Stewart ali Simon Cowell, bi me vsi potrepljali po rami in mi čestitali. A ko potegnemo črto, sem jaz tista, ki gradi kariero, odgovarja ne telefonske klice, vzgaja otroka, čisti stanovanje in sprehaja psa. In imam še vedno dovolj energije, da zvečer z možem skočim med rjuhe.«



Prvič je postala mati pri 17. Istega leta, kot je na svet privekal Paul Chase, s katerim je leta 2010 zakorakala pred oltar in mu tri leta pozneje povila hčerko Flame. A čeprav sta tedaj oba mislila, da sta širjenje družine končala, tudi zaradi Tinine težke nosečnosti, je njuno nedavno potovanje na Ciper vse obrnilo na glavo. Obiskala sta namreč ginekologa dr. Gazvania, ki jima je pred leti pomagal z umetno oploditvijo, na tamkajšnji kliniki sta hranila tudi preostale embrije. »Načrt je bil, da zarodke uničiva, da bi se sprostil prostor za druge pare. A tega nisem in nisem mogla narediti, ob misli na to se mi je trgalo srce. Sploh ker sem si želela več otrok. In ko mi je zdravnik povedal, da sem odličnega zdravja, je bilo, kot bi se vse postavilo na svoje mesto,« je o odločitvi za otroka dejala Tina, čeprav je morala za idejo še ogreti moža. Odločila sta se, da uporabita zamrznjen embrij, a da zmanjšata tveganja, ga bo donosila nadomestna mati.



Četudi ji zaradi načrtov o tretjem otroku pri 54 mnogi očitajo sebičnost, Tina poudarja, da tega ne dela le zase, ampak tudi zaradi mlajšega moža in hčerke Flame, saj noče, da ta odrašča kot edinka. »Poleg tega sem zdrava, energična in izjemna mati. Tudi čez dvajset let bom dirkala naokoli, podobno kot to počne moja mama, ki pri 78 teka za vnukinjo.« In medtem ko pri tej odločitvi vztraja – z možem naj bi se že lotila iskanja nadomestne matere –, je pri nečem le popustila: najprej je hotela imeti besedo tudi pri otrokovem spolu, saj da je že od nekdaj hrepenela po sinu, a ji je mož odprl oči, da bi bilo to preveč skrajno, da je nekaj pač treba prepustiti višjim silam.