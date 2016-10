Težko je biti pijanec

Ena največjih knjižnih uspešnic zadnjih let je bila knjiga Dekle na vlaku in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo znašla na velikem platnu. In vlogo glavne alkoholičarke Rachel je dobila Emily Blunt.

Rachel v filmu morda vidi zločin ali pa ga morda zagreši sama ali pa se pravzaprav ni zgodilo nič in je vse skupaj sad njene domišljije. Kaj je res, ne ve niti Rachel, saj je njeno tipično jutro videti tako, da se prebudi vsa razbolena in ponečedena, ne da bi vedela, kaj se je zgodilo pretekli dan.

Mož bi jo snemal, ko bi se ga nacedila

Emily Blunt pravi, da z alkoholom nista ravno dobra znanca (»Ob nedeljah sem pri kosilu smela spiti pol kozarca vina.«), a da se je nameravala za vlogo pripravljati tako, da bi se napila, mož John Krasinski bi jo posnel, ona pa bi potem na snemanju poskusila ponoviti svoje pijanske gibe. A kaj, ko je tik pred snemanjem ugotovila, da je noseča in načrt je padel v vodo.

Svoje skrivnosti ni hotela povedati nikomur pri filmu v strahu, da bi morda lahko izgubila vlogo. A šele tedaj je spoznala, kako težko je pravzaprav biti alkoholik. Scenarij je kar naprej zahteval, da se spotika in pada po tleh, sama pa se je zaradi nosečnosti na vsak način hotela izogniti kakim nepredvidenim udarcem. Ker je njen soigralec v filmu Justin Theroux (sicer tudi mož Jennifer Aniston) njen dobri prijatelj, je opazil, da nekaj ni v redu. Po eni od scen, ko Emily ni padala dovolj prepričljivo, jo je potegnil na stran in rekel: »Kaj je s teboj? Si mogoče noseča?«

Pil, da je bil primerno zabuhel

A če je imela Emily težave s tem, da ni bila dovolj prepričljiva pijanka, jih mnogi drugi igralci niso imeli: Edward Norton in Brad Pitt sta se čisto zares napila za svojo pijansko sceno v Klubu golih pesti, Shia LaBeouf je za svojo vlogo pijanca v filmu Lawless ves čas popival, tudi zato, kot pravi, da dobil prepričljiv videz zabuhlosti, ki si ga je zamislil za svoj karakter. No, njegove soigralke Mie Wasikowske s svojo »predanostjo« ni posebej navdušil, bila je tako razjarjena, da je hotela zapustiti film. Tudi Johnny Depp je za namene vloge v Zapitem dnevniku zares srkal chivas regal, prav tako je bil Billy Bob Thornton res stalno obkrožen s hlapi, ko je bil Pokvarjeni božiček.

Tekila za pogum za seks z DiCapriem

Spet drugi igralci so si z nekaj kozarčki dajali poguma za svoje scene v filmih, posebej kadar je šlo za tiste bolj žgečkljive. Soigralka Katarine Čas v filmu Volk z Wall Streeta, Margot Robbie, si je tako pred snemanjem seksa z Leonardom DiCapriem vlila nekaj poguma s tekilo, podobno so storili Neve Campbell, Denise Richards in Matt Dillon, preden so se za film Divje strasti vrgli v snemanje trismerne seksualne scene.

Pijani Harry Potter

Vse alkoholne filmske zgodbe pa niso tako anekdotične. Daniel Radcliffe, na primer, ki bo za mnoge za vedno ostal Harry Potter, je med snemanjem sage o mladem čarodeju, tako močno segal po alkoholu, da je to začelo vplivati na njegovo igro. Pritiske slave, ki jih je čutil, je reševal tako, da je vsako noč po snemanju vase zlival velike količine viskija. Stvar je šla tako daleč, da se mu do jutra, do naslednjega snemanja, sploh ni uspelo strezniti in je na filmski set prihajal pijan. A potem je vendar ugotovil, da tako ne bo šlo naprej, in leta 2010 postal popoln abstinent.