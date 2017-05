Težka bolezen evrovizijskega zmagovalca? Ne gre za srce, ampak ...

V finalu 62. tekmovanja za pesem Evrovizije je slavil predstavnik Portugalske Salvador Sobral s skladbo Amar Pelos Dois. Glasbenik je ob prvi zmagi Portugalske na priznanem glasbenem tekmovanju opomnil, da na svetu obstaja veliko glasbe brez vsebine, tokrat pa je v Kijevu zmagala glasba, ustvarjena s čustvi.

Sobral, ki na odru deluje čutno in poje iz srca, je skladbo Amar Pelos Dois izvedel v portugalščini na otočku med občinstvom. Komentator slovenskega prenosa Evrovizije Andrej Hofer je presodil, da gre za pesem, ki ji »enostavno zgolj prisluhneš«. Največ točk je Portugalski namenila tudi slovenska strokovna žirija.

Zmagovalno skladbo Amar Pelos Dois je napisala in uglasbila njegova sestra Luisa Sobral, ki je namesto njega v Kijevu nastopila tudi na vajah, saj naj bi bil pevec, tako so poročali svetovni mediji, srčni bolnik in mu je bila predolga odsotnost od doma odsvetovana. Čakal naj bi celo na transplantacijo srca. Njegova menedžerka je po zmagi te govorice demantirala in razjasnila situacijo. »To ni resnica. Okreva po operaciji kile,« je še dejala in obenem odgovorila na vprašanje zakaj je v Kijevu mladega Portugalca vseskozi spremljala zdravniška ekipa.