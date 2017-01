Težave ji povzroča samo ameriški naglas

Svetovna filmska srenja je v dami Helen Mirren že davno prepoznala izjemen igralski talent, kar ji je prineslo pet nagrad bafta, tri zlate globuse, štiri emmyje in dve nagradi filmskega festivala v Cannesu, leta 2007 pa je bila za upodobitev angleške kraljice Elizabete II. okronana še z oskarjem. Ob tem, da se tudi na pločniku slavnih blešči njeno ime, ki ga bodo gotovo prepoznale tudi prihodnje generacije. A čeprav se le malokatera igralka lahko pohvali s tako izjemno kariero, si britanska zvezdnica za svoj brezčasni uspeh ne pripisuje velikanskih zalug. Precej skromno je namreč prepričana, da je bila zgolj na pravem kraju ob pravem času. Splet njej naklonjenih okoliščin torej.



Danes 71-letna hollywoodska težkokategornica se je z igro začela seznanjati že pri rosnih 13 letih, pa vendar ni sanjala o svetovnem uspehu in prepoznavnosti. »Nikoli nisem želela biti slavna in bogata. A hrepenela sem po tem, da bi me kritiška srenja prepoznala kot močno značajsko igralko, kar pa je moč doseči le na gledaliških deskah,« je razkrila sanje o gledališki karieri, čeprav jo je življenje poneslo na malce drugačno pot. Širšo in vidnejšo. Zasijala ni zgolj pod žarometi teatrov, ampak tudi na televizijskih zaslonih in velikem platnu. Ob čemer pridaja, da bi svoje življenje lahko – najsi ljudje verjamejo ali ne – opisala zgolj kot »dolg niz napak, napačnih odločitev in zgrešenih korakov«.

Na pravem kraju ob pravem času



Motiti se je človeško. Torej se napakam ni mogla ogniti niti Mirrenova. »V življenju sem naredila ogromno, resnično veliko napak. Sprejela sem projekte, za katere bi bilo bolje, če bi jih zavrnila. A zavrnila sem nekatere, ki bi jih morala sprejeti odprtih rok. Podobno sem se tudi v ljubezni zapletala z nekaterimi, ki bi se jim bilo bolje ogniti. Pila sem, ko bi morala ostati trezna. Napaka za napako, torej. A temu navkljub mi je uspelo, da sem nekako pristala na pravem kraju ob pravem času.«



Oskarjevka ima igro v malem prstu, pa vendar je tudi ona v dolgoletni karieri naletela na nekaj, čemur ni kos. Resnično ameriškega naglasa namreč nikakor ne more osvojiti – čeprav se že tri desetletja vsak dan zbuja ob ameriškem možu Taylorju Hackfordu. »Živim v Ameriki, poročena sem z Američanom, pa vendar mi naglas povzroča sive lase. Govorim lahko z nemškim, južnoafriškim, avstralskim, francoskim in za silo tudi italijanskim naglasom. A ko pride do ameriškega – tu se mi pošteno zalomi. Kar je precej absurdno.«