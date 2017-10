Televizijska zvezdnica brez televizije

Shailene Woodley spada med najbolj očarljive in priljubljene igralke na svetu. Zaslovela je z vlogami v mladinskih filmih, nedavno pa ji je velik prodor uspel tudi na televiziji, ko je nastopila v seriji Majhne laži. Zanimivo je, da je prepoznavni obraz malih zaslonov, sama pa sploh nima televizije. »Sem bralka. Ves čas berem, raje imam knjigo kot prižgan televizor,« je povedala zvezdnica. »Prijatelje, ki gledajo televizijo, ves čas sprašujem, kje sploh najdejo čas za kaj takšnega. Odkar sem se odselila od staršev, sploh nimam več televizije. Torej od 18. leta starosti.« Shailene šteje 25 pomladi, za svojo vlogo v omenjeni seriji pa je prejela nominacijo za nagrado emmy za najboljšo stransko igralko. No, na koncu je šlo priznanje v žep njene kolegice iz serije Laure Dern. Z njo in drugimi soigralkami Reese Witherspoon, Nicole Kidman in Zoe Kravitz je tudi podarila prvo nagrado večera Johnu Lithgowu za vlogo Winstona Churchilla.

Serija Westworld je bila nominirana v rekordnih 22 kategorijah, dobila pa ni niti ene same nagrade.

Laura je ob prejemu nagrade povedala: »To nagrado delim s štiriglavim ženskim plemenom.« S tem je imela seveda v mislih že omenjene soigralke. V bistvu je bil zanje večer zelo razgiban, saj nista bili le Shailene in Laura tisti, ki sta se potegovali za nagrado. V podobnem položaju sta se znašli Nicole in Reese, ki sta tudi producentki te uspešne mini serije. Obe sta bili nominirani za najboljši igralki. No, na koncu je zmagala 50-letna Nicole, ki je ob prejemu nagrade povedala: »Včasih, ko igraš, se ti ponudi priložnost, da posreduješ pomembno sporočilo. Mi smo osvetlili vprašanje nasilja v družini.«

Večer podelitve emmyjev je bil miniseriji Majhne laži še kako naklonjen, saj so pospravili zavidljivih pet nagrad. Največja osmoljenka podelitve, ki je bila v nedeljo zvečer v Los Angelesu, pa je nedvomno serija Westworld. Nominirana je bila v rekordnih 22 kategorijah, odnesla pa ni niti ene same nagrade. Serija Igra prestolov na podelitvi ni sodelovala.