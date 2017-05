Tekmovalka Parov v postopku: je mejo prečkala s tujim potnim listom?

Tekmovalka resničnostnega šova Pari je mejo Bosne in Srbije prečkala s tujim potnim listom, trdi eden izmed bližnjih prijateljev prsate starlete Zerine Hećo in vztraja, da je mejo prestopila nelegalno.

Po poročanju srbskih medijev naj bi Zerina za vstop v Srbijo uporabila potni list prijateljice iz Novega Pazarja, saj naj bi ga njej policija pred nekaj meseci odvzela, ker naj bi se ukvarjala z nezakonitimi posli.

O nelegalnem prehodu meje so obvestili celo srbsko ministrstvo, inšpektorji pa zdaj preverjajo, na kakšen način je starleta prestopila mejo, in ali drži, da je pri tem uporabila tuj potni list. Če se bo izkazalo to za resnično, bo najverjetneje privedena in deportirana v Sarajevo, še poročajo srbski mediji.