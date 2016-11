Tehtala je samo 47 kil, pa je še morala shujšati

Verjetno ga ni moškega, ljubitelja Vojne zvezd, ki se mu prizor princese Leie v zlatih bikinkah ni vžgal v spomin. Sobe najstnikov v izteku 70. in 80. let pa so bile verjetno polepljene s plakati zapeljive princese v podobi tedaj 19-letne Carrie Fisher. A čeprav se je zaradi vloge prebila v skupinico tedanjih seks simbolov, bi se ji vse skupaj skoraj izmuznilo med prsti. Ker je imela – po mnenju filmskih ustvarjalcev – nekaj kilogramov preveč.



Drobni Carrie, ki v višino meri komaj 155 centimetrov, je tehtnica pred desetletji kazala komaj 47 kilogramov. A vendar je bilo tudi to preveč. Vsaj če je hotela zlesti v ikonske bikinke, za katere je oboževalec slovite filmske franšize lani odštel vrtoglavih 86 tisočakov. »Filmski šefi so mi rekli, da moram shujšati. To vedno zahtevajo od igralk. Želijo si namreč le del tebe, kakšne tri četrtine tebe, zadnjo četrtino pa moraš izgubiti. Kakor veš in znaš,« se je razgovorila zvezdnica in priznala, da je takrat morda še imela kakšno mladostniško maščobno blazinico. »Pred snemanjem prvega filma iz franšize sem verjetno imela še nekaj otroške zalitosti. Zato sem, da bi obdržala vlogo, odšla v poseben kamp za močnejše, kjer se ti pomagajo znebiti vsega maščevja. Skoraj kot žetev maščobnih blazinic.« To se ji je obrestovalo, saj je bila nazadnje Fisherjeva tista, ki je s princeso Leio postala nesmrtna, čeprav se je za vlogo potegovala še vrsta drugih hollywoodskih lepotic, med njimi Sissy Spacek, Farrah Fawcett, Glenn Close, Jessica Lange, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Cybill Shepherd, Jane Seymour, Anjelica Huston, Kim Basinger, Kathleen Turner in Geena Davis.



Kot 19-letnica je morala po hollywoodskih diktatih shujšati. A čeprav se je v filmu Vojna zvezd nazadnje pojavila komaj pred letom, ko jih je štela že 59, se v filmski industriji vendar ni nič spremenilo. »Tudi desetletja pozneje vse ostaja enako, v Hollywoodu še vedno štejeta le videz in teža.« Zato se je tudi kot ženska v zrelih letih – če se je želela pojaviti v zadnjem iz franšize, filmu Sila se prebuja – vrgla na delo in začela manj jesti ter se več gibati. Da je s sebe oklestila potrebnih (ali, bolje, zahtevanih) 15 kilogramov.

Prezirala kultne zlate bikinke



Na avdiciji za vlogo Leie je v kozji rog ugnala vrsto takrat že precej bolj uveljavljenih imen. A čeprav ji je s tem verjetno padla sekirica v med, ji marsikaj ni bilo všeč. Pričesko iz dveh fig, pri vsakem ušesu ene, je naravnost sovražila, a je v strahu, da bi jo režiser George Lucas, ko bi si drznila kaj pripomniti, odpustil, molčala. Nič kaj bolj v čislih ni imela niti svojih filmskih kostumov. Če je prezirala že lahkotno belo obleko, je zlate bikinke naravnost sovražila.



Slava terja svoj davek, kar dokazuje morje otroških zvezdnikov, ki so stopili na pot pogube in zasvojenosti z mamili. Toda Fisherjeva je prvič prišla v stik z omamno razvado že leta pred velikim prebojem v svet filma. V dimu marihuane je namreč začela uživati že kot 13-letni deklič, čemur pa se je šest let pozneje – kar sovpada s prvim iz Vojne zvezd – odpovedala. Zgolj, da je to razvado že hitro zamenjala s precej nevarnejšo. »Le počasi sem sprevidela, da zlorabljam droge pogosteje in v večjih količinah kot drugi,« se spominja ljubezni do kokaina, ki jo je razvila med snemanjem. A najmočneje jo je udarilo leta 1985, že mesece po tem, ko je zaživela trezno življenje. Tedaj ji je malce spodneslo tla pod nogami in zaradi prevelikega odmerka je pristala v bolnišnici.