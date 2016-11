Tega o slovenskem vnuku Barronu niste vedeli

Po izvolitvi novega ameriškega predsednika na očeh medijev ni le naše gore list Melania, temveč tudi njen sin edinec, desetletni Barron. Ameriški mediji že na veliko pišejo o tem čudežnem dečku, ki gre po stopinjah svojega očeta, milijarderja in nepremičninskega mogotca Donalda Trumpa. Tukaj je nekaj dejstev o dečku, ki se menda z mamo Melanio in s starima staršema, Viktorjem in Amalijo, pogovarja v slovenščini.

Ob rojstvu je tehtal skoraj štiri kilograme, velik je bil 53 centimetrov. Rodil se je 20. marca 2006 ob 6. uri zjutraj.

V njegovem imenu sta dve črki r, ker sta tako hotela Donald in Melania. »Donaldu je bilo vedno všeč to ime,« je nekoč povedal neki njegov prijatelj.

Deček je precej samostojen, v stanovanju v Trumpovem nebotičniku ima zase kar celo nadstropje. Kako se bo navadil na življenje v Beli hiši, kjer ne bo imel na voljo toliko prostora, bo pokazal čas.

Deček že od majhnih nog živi v soju žarometov. Leta 2014 se je pojavil v finalu očetovega resničnostnega šova Pripravnik.

Barronu gre igranje bobnov zelo dobro od rok, prav tako blesti v golfu. Igrati ga je začel pri komaj treh letih.

»Je samostojen, ima svoje mnenje in dobro ve, česa si želi,« je Melania nekoč povedala za spletno stran Parenting.com. »Včasih ga kličem kar mali Donald. Po videzu je mešanica naju obeh, toda karakter ima očetov.«

Barron odlično govori slovensko, je strog in neizprosen prav tako kot njegov oče. Trupov dolgoletni butler Anthony Senecal je razkril, da ga je Barron pri starosti dveh let in pol močno osupnil. »Tony! Sedi! Morava se pogovoriti,« naj bi Barron zabičal služabniku, medtem ko mu je ta postregel zajtrk.

Barron je mamina najboljše stranka. Melania je namreč leta 2013 v intervjuju za ABC News razkrila, da njen sin po večernem kopanju uporablja kremo iz njene kolekcije Caviar Complex C6. »Z njo ga namažem od glave do peta. To mu je zelo všeč,« je povedala.

Barron je po besedah njegove mame pravi mali gradbenik. »Zelo rad gradi stvari, nato pa jih ruši in znova gradi.« Vas to na koga spominja?