Tečen je, ker posnema Trumpa

Ameriški igralec Alec Baldwin vsak teden v šovu Saturday Night Live nasmeje Ameriko s svojo upodobitvijo novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, a njegova žena Hilaria je vse prej kot navdušena nad posledicami, ki jih je zahtevna vloga pustila na njenem možu. »Upodabljanje Trumpa ni niti malo zabavno. Je napet, razjarjen, jezen, in tega ni lahko niti zabavno igrati,« je 58-letni igralec menda razkril ženi, ko je ta opazila, da doma ni več tak, kot je bil, preden je prevzel zahtevno vlogo. Zanjo se je sicer odločil, ko je videl, kako pretreseni so bili ljudje ob izvolitvi Trumpa, in želel si je, da bi jih vsaj nekoliko razvedril.



Toda Baldwin ni Trumpov podpornik, zato mu ure in ure, ko gleda posnetke njegovih govorov in se uči njegove mimike, niso ravno v veselje. »Tako nenavadno je, kar počnemo. Za njim ponavljamo vsako besedo, vsak gib. Iz resnega in resničnega dogodka naredimo parodijo, in ko kdaj gledam posnetke, se mi vse skupaj zdi res čudno. Milo rečeno,« je povedal Baldwin, ki sicer uživa, da je del ekipe kultnega šova Saturday Night Live, ki je na sporedu že vse od leta 1975 in slovi predvsem po parodijah politikov in komičnih vložkih. Šov je v vseh teh letih pobral ogromno nagrad, med njimi emmyja za najboljšo razvedrilno oddajo.