Takšnega Reneja ne  bo nikoli več

Britanska komedija nikoli več ne bo enaka. Ali, če povzamemo besede Vicki Michelle, zapeljive natakarice Yvette iz priljubljene britanske humoristične serije Alo Alo: »Takšnega Reneja ne bo več.« V 76. letu je v domu za starejše občane umrl Gorden Kaye, ki je dolgo desetletje zabaval televizijsko občinstvo kot lastnik kavarne Rene Artois ter se s svojim najbolj prepoznavnim televizijskim likom zapisal v zgodovino. »Bil je izjemen, z vlogo Reneja si zasluži mesto v dvorani slavnih komikov. Zaradi njega je serija živela tako dolgo in osvojila toliko ljudi,« se je od ikonskega igralca poslovil Shane Allen iz televizijske hiše BBC.



Utihni, stara vešča!



Gostilničar Rene iz izmišljene francoske vasi Nouvion je razpet med pripadnike francoskega odporniškega gibanja ter nemške okupatorje, ki se med zidovi njegove gostilne počutijo skoraj kot doma, sploh poročnik Hubert Gruber. Podobno ga na vse strani vleče tudi v zasebnosti, saj le stežka lovi ravnovesje med ženo Edith na eni strani, ljubico Yvette na drugi ter vrsto drugih žensk, saj se spogledovanju ne more upreti. Prava zakladnica komičnih zapletov, začinjenih z britanskim humorjem. Nekateri stavki glavnih likov, ki se ponavljajo iz epizode v epizodo, so na Otoku skoraj ponarodeli: »Utihni, stara vešča!« je Rene vpil betežni, naglušni in nadležni tašči, »Ti neumna ženska!« pa ženi, kadar ga je ujela z ljubico.



Intervju z beatli



Leta 1941 rojenega Gordona, ki pa ga zaradi poznejše tipkarske napake ves svet pozna kot Gordena, je umetnost zanimala že od mladih nog, pa vendar je njegova prva strast veljala športu. Ragbiju. A hkrati je bil – kot se je opisal v avtobiografiji iz leta 1989 – »sramežljiv, homoseksualno usmerjen mladenič čezmerne teže«, ki mu je šele igra pomagala, da je izboljšal samopodobo. Četudi se je, preden je zašel v vode sedme umetnosti, prej srečal še z vrsto drugih poklicev, saj si je vsakdanji kruh služil v tovarni traktorjev, vinarni, tekstilnem obratu, dokler se leta 1965 ni pobližje srečal z zabavno industrijo. Kot voditelj na radiu je tedaj intervjuval legendarno liverpoolsko četverico The Beatles. To je bila odskočna deska, potem je namreč dobil priložnost v radijski igri, s svojim doprinosom pa je tako navdušil njenega pisca in režiserja sira Alana Ayckbourna, da mu je ta predlagal, naj poskusi v igralskih vodah. Tako se je začela Gordenova igralska kariera. Preboj je doživel v priljubljeni seriji Coronation Street, toda vloga Reneja ga je zacementirala na vrhu britanske komedije.



Pretental smrt



Serijo Alo Alo, ki smo jo gledali tudi pri nas, so snemali med letoma 1982 in 1992, Kaye pa je zaigral v prav vseh njenih 84 epizodah. Nastopil je tudi v njeni odrski različici, ki je doživela kar 1200 ponovitev. Ustavila ga ni niti skoraj usodna prometna nesreča med viharjem leta 1990. »Bil sem na napačnem kraju ob napačnem času,« je dejal po operaciji glave, dolgi pet ur in pol, med katero so mu kirurgi iz glave odstranili leseno trsko. Ostala mu je brazgotina, iz spomina pa izginile vse podrobnosti tistega dne. A se je kljub temu vrnil pred televizijske kamere, saj sta ga čakali še dve sezoni serije. In pred desetletjem, leta 2007, še posebna epizoda Alo alo, ko se je znova zbralo več članov prvotne igralske zasedbe. Med njimi ni bilo Carmen Silvera, Renejeve televizijske žene, saj je pri 80 umrla pet let prej, dve leti za njo pa se je poslovil tudi Richard Marner, ki je v originalni seriji upodobil polkovnika von Strohma.