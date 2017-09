Taka je bila voditeljica pri petnajstih: O, bog, zakaj?

Priljubljena televizijska voditeljica, igralka in komičarka Ellen DeGeneres je osupnila svoje oboževalce s posnetkom iz najstniških let. S fotografije se smehlja nekoliko bolj polna Ellen, ki šteje rosnih 15 let.

»O, bog, zakaj?« se je v svojem slogu pošalila Elle, ki je že leta prepoznavna po svojih svetlih in kratkih laseh, nekoč pa je bila rjavo- in kodrolasa.

Nekdo je komentiral, da je bila tedaj videti starejša, saj se danes zdi mlajša. Ellen je pred kratkim dejala, da se ne boji starosti, saj je ne misli preživeti pred kamerami in da se bo vrnila k stand up komediji.