Tajni agent Johnny English se vrača

Rowan Atkinson je že nastopal z osupljivimi lepoticami, kot so Natalie Imbruglia, Gillian Anderson in Rosamund Pike. Trenutno mu pred objektivom dela družbo čudovita francoska igralka Olga Kurylenko. Paparaci so ju ujeli v torek med snemanjem tretjega dela komične detektivke Johnny English. Na plaži v kraju Saint-Aygulf sta se 62-letni komik in njegova 37-letna kolegica odlično zabavala.



Lepo je videti, da se je Rowan vrnil v stare tirnice, potem ko se je leta 2015 ločil od žene Sunetre. Skupaj sta bila 24 let, ločitev pa ga je stala približno šest milijonov evrov. Njegovo soigralko Kurylenkovo pa so kot 13-letno deklico odkrili modni skavti v Moskvi. Lepotica ukrajinskih korenin se je nato preselila v Pariz in pri 16 letih že začela uspešno kariero – ta jo je kmalu pripeljala v film. Med drugim je bila leta 2008 Bondovo dekle. Snemanje nadaljevanja komedije Johnny English se je začelo prejšnji teden v Londonu, kjer so za nekatere prizore potrebovali znameniti rdeči nadstropni avtobus, o zgodbi v nadaljevanju pa ni veliko znanega.

80 milijonov evrov ima pod palcem eden najpremožnejših zabavljačev.

V prvem delu iz leta 2003 se glavni junak English po napadu na angleško obveščevalno službo MI5 znajde v vlogi edinega agenta, v drugem filmu pa se odpravi na misijo na Kitajsko.



Zasebno se je Atkinson po ločitvi zapletel z igralko in komedijanko Louise Ford, ki je stara komaj 33 let. Očitno je res, da dekleta pri moških najbolj privlači smisel za humor. Rowan živi v 4,5 milijona evrov vredni hiši, medtem ko njegova bivša žena domuje v 24-milijonski rezidenci, ki jo je kupil leta 2015. Igralec je eden najpremožnejših zabavljačev, pod palcem ima najmanj 80 milijonov evrov. Pred ločitvijo je denimo preprosto prodal svojo redki avtomobil mclaren F1 in zanj iztržil devet milijonov. Svojo prvo ženo je spoznal konec 80. let, ko je delala kot kozmetičarka za BBC, Louise pa je srečal leta 2013, ko sta skupaj nastopila na West Endu v komični gledališki uprizoritvi Quartermaine's Terms.