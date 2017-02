Ta svetovno znani igralec bo izdal knjigo

LOS ANGELES – Z oskarjem nagrajeni Tom Hanks bo izdal serijo kratkih zgodb. Eno od zgodb iz knjige je Hanks objavil leta 2014 v reviji The New Yorker. Zgodba o skupini štirih prijateljev, ki se odpravljajo na Luno, je pozornost vzbudila pri uredniku newyorške založbe Knopf Sonnyju Mehti. Kot je poudaril, je bil očaran nad Hanksovo avtorsko govorico in njegovo pisateljsko nadarjenostjo.

Protagonist ene od zgodb je imigrant, ki je prišel v New York, ko sta mu v domovini zaradi državljanske vojne razpadala družina in življenje. Druga predstavlja moškega, ki postane zvezda na ameriški športni televiziji ESPN, tretja pa govori o ekscentričnem milijonarju in njegovem zvestem asistentu, je napovedal Mehti.