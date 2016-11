Svojima bivšima želi smrt pod drevesom

Pravijo, da je med ljubeznijo in sovraštvom le tanka črta. Britanski komik John Cleese, ki je kar trikrat podpisoval ločitvene papirje in vsakokrat tudi pošteno razprl denarnico, lahko pritrdi. Četudi je vsakokrat, ko je srčno izbranko popeljal pred oltar, v njem vrelo od čiste ljubezni in nebrzdane strasti, bi zdaj nekdanje žene najraje utopil v žlici vode. No, jih spravil pod rušo. Čeprav je v njem vendar ostal drobček minulih čustev, saj jim želi hitro smrt, brez dolgotrajnega trpljenja in mučnih bolečin. »Nekaj hitrega. Morda, da jih pod sabo pokoplje drevo.«



Umrla je napačna



Trikrat je okusil grenkobo razpadlega zakona, kar pa očitno večnega romantika ni ustavilo, da bi prenehal verjeti v ljubezen in zakon. Pred štirimi leti je pred oltar popeljal izbranko številka štiri, 31 let mlajšo oblikovalko nakita Jennifer Wade, s katero je le na dolgotrajno prigovarjanje odvetnika podpisal predporočno pogodbo. Upiral se ji je z vsemi štirimi, četudi so mu izkušnje govorile, da je nič kaj romantična pogodba zanj pač nujno zlo. Prvi ženi Connie Booth je za 10 let zakona moral izplačati slabe tri milijone, prav toliko je za skupnih devet let dobila žena številka dve Barbara Trentham. Alyce Faye Eichelberger, s katero je bil poročen med letoma 1992 in 2008, ga je ožela skoraj do konca, saj je s sodišča odkorakala premožnejša kot njen tedaj že nekdanji zvezdniški mož. Izplačati ji je moral 14 milijonov evrov in pol, ob tem pa še 700 tisočakov na leto v nadaljnjih sedmih letih, do lani, torej. »Name se je spravila z vso brutalnostjo. Najela si je najbolj zlobnega in nizkotnega ločitvenega odvetnika. Na koncu sem ji moral dati skoraj 20 milijonov, kar nikakor ni pravično,« je dejal Cleese, ki je moral, da jo je lahko izplačal, pri že častitljivih 72 letih spet vzeti pot pod noge in se odpraviti na turnejo s svojim komičnim šovom. Zatorej ni čudno, da se je v njem nabralo vsaj nekaj gneva. »Skupno sem poročen več kot 35 let. S štirimi različnimi ženskami. Ena izmed teh je že umrla. Kar je nadvse žalostno, predvsem, ker je umrla napačna,« se je spomnil Trenthamove, ki jo je pred tremi leti pokopala levkemija. Nato je nadaljeval, da čeprav do nobene izmed bivših žena ne čuti sovraštva, bi bil nadvse zadovoljen, če bi umrla še katera. »A želim, da bi umrla na najlepši možen način, ne počasi. Raje nekaj hitrega. Denimo, da nanjo pade drevo.«



Dober zakon – nič otrok



Zvezdnikova zadnja dva zakona nista obrodila sadov, toda prvi dve ženi sta mu rodili vsaka po eno hčer. Connie mu je leta 1971 povila njegovo prvorojenko Cynthio, ljubezen z Barbaro pa mu je leta 1984 dala Camillo. A namesto da bi bili dekleti, kot je pri očetih precej običajno, punčici njegovega očesa, si Cleese skoraj želi, da se sploh ne bi rodili. Deloma zato, ker naj bi bili kopiji svojih mater, deloma, ker je prepričan, da so otroci tisti, ki skazijo zakonsko srečo. »Skrivnost je v tem, da nimaš otrok. Otroci so namreč izvor stisk, vsaj v večini primerov. Zaradi njih porabiš vse premoženje, zaradi njih si nenehno v skrbeh, na koncu pa se – za piko na i – vržejo po svojih materah. Mislim, da je bolje imeti mačke. Vse, kar moraš storiti, je, da jih nahraniš dvakrat na dan,« je razložil svoje poglede, izdatno zabeljene s črnim angleškim humorjem. Čeprav ga je do razmišljanja o tem, kaj je recept dolgotrajne ljubezni, pripravil njegov prijatelj in kolega Eric Idle, eden izmed članov originalne komične šesterice Monty Python, ki mu je izdal skrivnost svojega zakona s Tanio Kosevich, s katero se ljubita že štiri desetletja. »Skrivnost je v življenju v različnih državah.«