Svoje radodarnosti  ni obešal na veliki zvon

Bil je vzornik svoje generacije, ki se je marsikoga dotaknil s svojim glasom, pa vendar je George Michael umrl sam. V postelji, kjer mu je med spanjem odpovedalo srce, ga je na božično jutro našel njegov partner Fadi Fawaz, ki letošnjega božiča nikdar ne bo pozabil. Vselej se ga bo spominjal z grenkim priokusom. A mu žalost vsaj malce blaži misel, da je njegov dragi umrl mirno. »Želim, da si ga ljudje zapomnijo takšnega, kot je bil – kot čudovito osebo,« je povedal. Čeprav so mnogi zdaj začeli na plan vleči zvezdnikovo z drogami prepojeno preteklost ter nepričakovano smrt pripisovati zlorabi heroina, ki naj se je ne bi otresel vse do zadnjega dne, govorice o njegovi domnevni odvisnosti izpodrivajo lepše. Iz ozadja vse glasneje odzvanjajo in se prebijajo glasovi, ki pričajo o Georgeevi neizmerni radodarnosti, ki je nikoli ni obešal na veliki zvon.



Njegovo premoženje je ocenjeno na dobrih 120 milijonov evrov. Kljub temu da naj bi v minulih letih daroval več deset milijonov. Skromno in brez vsakokratnega nastavljanja fotografskim bliskavicam med predajo čekov z velikanskimi vsotami, ki pa niso romali le v roke dobrodelnih organizacij, življenje je polepšal tudi posameznikom. Z darovanimi 17 tisočaki je, denimo, izpolnil sanje anonimni ženski, ki ni mogla zanositi, a si je z njegovo pomočjo nato lahko plačala umetno oploditev. Še deset tisočakov več je podaril popolnemu neznancu, ki ga je v kavarni slišal jokati zaradi dolgov, v katere je zabredel. Z zavedanjem, da denar vendar ni vse, je pevec tudi sam visoko zavihal rokave in kot prostovoljec delal v zavetišču za brezdomce – njegova edina želja je bila, da tega nihče ne izda. Vsaj za časa njegovega življenja ne. Zdaj pa se nekaterim, ki so bili deležni njegove darežljivosti, počasi razvezuje jezik, saj želijo, da ves svet ve, kako velik človek je bil George Michael v resnici. »Pomagal je na tisoče otrokom,« je razkrila Esther Rantzen, ustanoviteljica in predsednica dobrodelne organizacije Childline, ki je dobila denar od avtorskih pravic za skladbo Jesus to a Child. Podobno je izkupiček od skladbe Last Christmas – okoli 18 milijonov – namenil boju proti lakoti v Etiopiji, zelenci od skladbe Don't let the sun go down on me pa je podaril okuženim z virusom HIV. Kar pa je le vrh ledene gore.



Naj je milijone in milijone dajal tistim, ki jim v življenju ni bilo tako dobro postlano kot njemu, še vedno je za njim ostala velikanska pogača, več kot 120 milijonov. Kdo in kako si jih bodo razdelili? V oporoko je pevec skoraj zagotovo vključil nekatere dobrodelne organizacije, med njimi Childline, pa sklad Terrencea Higginsa, ki se bojuje proti aidsu, ter organizacijo Macmillan Cancer Support, ki pomaga rakavim bolnikom. Zajeten del bo verjetno šel tudi njegovim krščencem; zvezdnik, ki sam ni postal oče, je bil namreč boter Romanu in Harley Kemp, otrokoma Shirlie Holliman, ki je kot spremljevalna pevka prepevala pri skupni Wham!. Več milijonov bo verjetno romalo tudi hčerki Geri Halliwell, mali Bluebell, sicer krščenki Georgeeve velike ljubezni Kennyja Gossa. Pozabil pa verjetno ni niti na svojega partnerja Fadija, ki je bil ob njem do zadnjega, ter na sestri Melanie in Yiode.