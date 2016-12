Svoje mišice je dal uliti v bron

Ves svet mu je uspelo prepričati o superiornosti lastnega telesa nad telesi drugih, o čemer pričajo tudi naziv mister Universe, ki ga je osvojil pri dvajsetih, sedem prestižnih naslovov mister Olimpia, s kipečimi mišicami pa si je kupil tudi vstopnico za filmsko meko, kjer je postal eden največjih v žanru akcijskih uspešnic. A kljub tem dejstvom je Arnold Schwarzenegger ob pogledu v zrcalo vselej videl le kup pomanjkljivosti. Te so skozi leta postajale le večje in večje, danes že tako gromozanske, da bi vsakokrat, »ko se pogleda v ogledalo, najraje bruhal«.



Ko je bil v cvetu mladosti, mu je svet ležal pred nogami. Skoraj ni bilo moškega, ki ga z izoblikovanimi mišicami ne bi mogel nadkriliti. Mnogi, verjetno predvsem v svetu bodibildinga, pa so v njem videli zgled samodiscipline, samozavesti in telesne popolnosti. Mnogi, a ne tudi Schwarzi, ki je celo na vrhuncu svoje telesne pripravljenosti videl le izkrivljeno podobo samega sebe. »Vedno sem bil kritičen do sebe, tudi tedaj, ko sem bil v formi svojega življenja. Ko sem osvojil naziv mister Olimpia, sem se pogledal in si le mislil, kako je lahko tak kup sranja sploh zmagal,« iskreno pripoveduje zvezdnik, ki bo naslednje leto dopolnil sedemdesetico. »Sam namreč nikoli nisem videl popolnosti, le vse tisto, kar ni bilo v redu in kar bi lahko in moralo biti boljše. Predvsem sem videl pomanjkljivosti.« Četudi so njegove besede morda malce v nasprotju s tem, da je dal svoje mišice uliti v bron. Pred nekaj leti si je naročil kar tri dva metra in pol visoke kipe po lastni podobi – eden je pred njegovo rojstno hišo v Thalu pri Gradcu –, kar prej kot o pomanjkanju samozavesti govori o samovšečnosti in narcizmu.



Ne počuti se starega



Kot mladenič je stal na odrih, naoljen in nabit, napenjal mišice in razkazoval izklesano telo. Deloma prav zaradi nesamozavesti glede lastnega telesa. To je bilo namreč tisto, kar ga je gnalo v telovadnico. Da ni naredil le še ene ponovitve, ampak dve ali tri dodatne serije dvigovanja uteži. »Na sebi sem videl toliko šibkih točk, da me je to pregnalo v telovadnico. Ko sem še tekmoval v bodilbildingu, sem delal eno ponovitev za drugo – v dvigovanju uteži, v delanju najrazličnejših poz. Eno ponovitev za drugo. Več sem jih naredil, boljši in bolj samozavesten sem postal. Da sem vsaj na odru nato deloval samozavestno in kot da se počutim udobno v lastni koži.«



Starejše kot je njegovo telo, več pomanjkljivosti vidi. A temu navkljub ne občuti teže svojih 69 let. »Ne počutim se starega. Nič starejšega se ne čutim kot desetletja nazaj, tudi ker še vedno lahko delam vse, kar sem počel pri 20 ali 30.« Tudi zaradi samodiscipline in nenehnega treninga, brez katerega si svojega življenja ne more niti zamisliti. »Še danes vsak dan začnem s športom. In niti v posteljo ne grem, ne da bi opravil še večerni trening, malce kardio vadbe in dvigovanja uteži. Želim, da mi telo dobro služi tako dolgo, kot le lahko.«