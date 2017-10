Svetovni prvak zaprt kot žival v kletki

Bil je najmočnejši in najhitrejši, kar mu je 1995. prineslo naziv svetovnega boksarskega prvaka v težki kategoriji. Čeprav pot do vrha ni bila lahka, je Franka Bruna največja, najpomembnejša in najtežja bitka življenja še čakala. Bitka z demoni duševnosti, zaradi katere je v minulih 14 letih trikrat prisilno pristal na psihiatriji, v četrto, predlani, pa ga v ustanovo za duševne bolezni niso s silo pripeljali v rešilcu, prostovoljno je prikorakal do vhodnih vrat in dejal: »Potrebujem pomoč.« Kar je bil prvi korak k njegovi najpomembnejši zmagi. »Zdaj vem, da se moram s svojo boleznijo boriti korak za korakom, vsak dan posebej. Učim se iz vsega, kar sem že dal skozi. Že leto in pol nisem več na zdravilih, končno imam občutek, da sem spet lahke, trezne glave, in počasi dobivam nadzor nad življenjem. Imam dobre in slabe dneve. A me ni več strah prositi za pomoč,« iskreno govori v svoji prihajajoči knjigi Let Me Be Frank, tudi o trenutku, ko je boleče trčil ob tla.

Če mi ne bi uspelo, da se rešim zdravil, bi bil danes mrtev.

Vse se mu je nabralo naenkrat. Preveč vsega. Po porazu proti Miku Tysonu je napovedal upokojitev iz boksarskega ringa, nekaj let pozneje ga je zapustila žena Laura, njegov nekdanji trener je naredil samomor. Leta 2003 se je dokončno zlomil. Depresija, do tedaj nediagnosticirana bipolarna motnja, samomorilska nagnjenja – vse je privrelo na plan, da so ga za šest tednov prisilno strpali na psihiatrijo.

»Zdravljenje me je rešilo,« piše in nadaljuje, kako je bil prepričan, da se je potegnil iz najhujšega. Zmotno, saj je bila njegova duševnost še vedno krhka in je le čakala na nov udarec, da se raztrešči. In ta je prišel iz njegove bližine. Nekdo, ki mu je zaupal, ga je skrivaj olajšal za 300 tisočakov, da ga je 2012. spet potegnilo v temo. »Še vedno slišim zapiranje vrat in zaklepanje ključavnic,« se spominja drugega neprostovoljnega bivanja na psihiatriji, ko je padel na najnižjo točko življenja. »Odpeljali so me v sobo, ki ni bila večja od celice. Omarica, na katero sem odložil kovček, ozka postelja. Ko sem pogledal naokoli, sem opazil, da nimam niti enega okna. Nekdaj sem bil svetovni prvak, nato pa kot žival v kletki, oropan vsega dostojanstva!« Čeprav so bila še hujša morda zdravila, ki so ga spremenila v zombija. Da je jecljal, se slinil, komaj hodil. Imel občutek, da so njegovi možgani v neskončnem krču elektrošoka. Potreboval je vso moč, da je zdravnike prepričal, naj mu zmanjšajo odmerek, dokler ni naposled zaživel brez omotice tablet. »Če mi ne bi uspelo, da se rešim zdravil in prevzamem nadzor nad seboj in življenjem, bi bil danes mrtev.«