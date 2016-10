Svet v šoku, mediji: Roger Federer je v kritičnem stanju

Na spletu se je v zadnjih dneh pojavila informacija, da je bil eden najboljši teniških igralcev na svetu Roger Federer (35) udeležen v hudi prometni nesreči v Madridu, njegovo zdravstveno stanje pa naj bi bilo kritično. Izkazalo se je, da je informacija neresnična in da gre le za okrutno šalo na račun športnika.

Nesreča naj bi se bila zgodila v zgodnjih jutranjih urah po vrnitvi Federerja z neke zabave. »Zadeve so v tem trenutku precej resne. Zdravniki dajejo vse od sebe,« so sporočile nekatere agencije. Oglasili so se Federerjevi navijači, besni zaradi lažne informacije, ki so razkrili, da je fotografija z domnevnega kraja nesreče nastala pred dvema letoma v Singapurju.

Na pisanje medijev se še ni odzval nobeden iz ekipe teniškega igralca.

federer accident is a hoax. The photo of the car is from an accident on Singapore highway in 2014. pic.twitter.com/s9VJzOKdkS