Svet glasbe v šoku, umrl je Dan Divjak (28)

Davor Viduka, kitarist legendarne skupine Kojoti, je na svojem facebooku oznanil žalostno novico. Umrl je najmlajši član skupine Dan Divjak. Star je bil komaj 28 let.

Dan se je skupini pridružil pred kratkim, in sicer so se člani pred meseci odločili, da je čas za ponoven povratek na sceno. Pred tem je igral v skupinah Majke, Sane in DemeNtronomes.

Po neuradnih podatkih se je boril Dan z depresijo in je dvignil roko nadse.