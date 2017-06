Švedska princesa je  premagala anoreksijo

Švedska kronana princesa Victoria bo julija dopolnila 40 let, pred dnevi pa je razkrila, da se je njen boj z anoreksijo začel, ko jih je dopolnila 18. Dotlej je odraščala proč od oči javnosti in medijev, takrat pa je prevzela nekaj zadolžitev in tudi uradno začela podpirati delo staršev, do sebe pa postajala vse bolj zahtevna. »Ves čas sem hotela delati in biti več, kot sem v resnici zmogla ali bila,« pravi.



Ko je šlo predaleč, je za nekaj časa odložila študij na fakulteti in šla na zdravljenje na drugo stran luže, v ZDA, kjer se je naučila »ubesediti čustva in posledično postaviti meje in se ne vseskozi priganjati«. Novembra 1997, ko naj bi 20-letna Victoria začela študirati na fakulteti v Uppsali, je palača sporočila, da princesa, ki bo nekoč nasledila švedski prestol, trpi za motnjo hranjenja: javnost je sicer že opazila, da je na uradnih prireditvah vedno bolj suha. Zdaj skoraj 40-letnica pravi: »Potrebovala sem čas, da uredim zadeve, znova vzpostavim ravnotežje. Morala sem se spoznati, odkriti svoje zmožnosti in meje.«



Zdaj je Victoria srečno poročena mati dveh otrok in polno zaposlena članica kraljeve družine. Po več letih sestajanja se je 2010. poročila s svojim osebnim trenerjem Danielom Westerlingom, imata petletno hčer Estelle in 14 mesecev starega sina Oscarja. No, v dokumentarcu je kronana princesa govorila tudi o materinstvu, prvorojenko je opisala kot radovedno, družabno in pogumno dekle. Svoj karakter je označila za prednost, saj bo nekoč kraljica, družabno nrav pa je, pravi, podedovala po materi in očetu.



Toda princesa priznava, da še zdaj ni povsem premagala nuje biti popolna, čeprav jo ima zdaj za nekaj pozitivnega, spodbudo, da dela po najboljših močeh v dobro države. V preteklosti je le redko govorila o težavah s prehranjevanjem. V intervjuju, ki ga je imela pri 21 letih, je povedala, da je obrnila nov list, in se medijem zahvalila, ker so med okrevanjem spoštovali njeno zasebnost. »Ne gre vedno za zunanje težave, te lahko izhajajo iz notranjosti, izkusi pa jih lahko prav vsakdo, ne le mlada dekleta, tudi fantje,« je povedala in še: »Potreben je čas, bolečina je zelo velika.«