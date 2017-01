Švedska kraljica: V naši palači straši!

STOCKHOLM – V stoletja stari kraljevi palači Drottningholm v Stockholmu – straši. Ne, ne gre za neutemeljene govorice, tako je namreč v najnovejšem dokumentarcu povedala sama švedska kraljica Silvia.



Palača, ki je bila na otoku Lovön v švedski prestolnici zgrajena v 17. stoletju, je na seznamu Unescove svetovne dediščine, kralj in kraljica še živita tam, a očitno nista sama. »Veliko zgodovine je tam. In tudi majhnih prijateljev... duhov. Vsi so zelo prijazni, včasih čutiš, da nisi sam. Zelo vznemirljivo je,« je povedala kraljica Silvia v novem dokumentarcu švedske televizije o palači. Desetletja, preživeta v stari zgradbi, človeka očitno učvrstijo, kraljica namreč trdi, da se ne boji (nevidnih) sostanovalcev iz onstranstva, v katerih prisotnosti je bila. »Ne bojiš se, prijazni so. Le predstavljajte si, kaj vse bi lahko povedali,« pravi kraljica. V duhove ne verjame le ona, tudi drugi člani švedske kraljeve družine so prepričani o njih, med njimi je princesa Christina, sestra kralja Carla XVI. Gustafa, ki verjame, da v palači straši. »Seveda, duhovi so v starejših zgradbah, zagotovo. Veliko energije je v tisti stavbi in bilo bi zelo čudno, če se ne bi izražala, predvsem kot zvoki in različne oblike. S starimi hišami so vselej povezane zgodbe o duhovih,« je povedala v istem dokumentarcu.



Pogumni amaterski lovci na duhove se lahko o tem prepričajo tudi sami. »Pridite in občutite to sami, pojdite naokoli v temi,« pravi 73-letna hči nemškega poslovneža in Brazilke; s švedskim kraljem je poročena 40 let in je najdlje vladajoča švedska kraljica. Palača Drottningholm je za javnost odprta vse leto, le južno krilo je zaprto, tam namreč živijo kraljevi. In njihovi strašljivi prijatelji.