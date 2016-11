Susan se boji, da bi jo po zmenku raztrgal

Odkar je leta 2009 malce nerodno pristopicala na oder resničnostnega šova Britanija ima talent, a je nato iz nje privrel angelski glas, s katerim je mahoma osvojila svetovno poslušalstvo, ji svet leži pred nogami. A četudi bi Susan Boyle, ki ji je nepričakovana slava v zrelih letih prinesla tudi zajetno premoženje, ocenjeno na slabih 31 milijonov evrov, lahko zdaj bivala na kateri koli eksotični, mondeni lokaciji, je njeno življenje ujeto med zidove rojstne hiše v škotskem mestu Blackburn. Tam ni le privekala na svet in odraščala, ampak je to njen dom že vseh 55 let. A če kdo misli, da se od hiše ne more ločiti zaradi preobilja lepih in srečnih spominov, ujetih med stene, bi se krepko motil. Šele zdaj se namreč počasi izvija iz travm, ki ji jih je zadalo ne najbolj sanjsko otroštvo. »Moj oče je bil dober moški, a nagle jeze,« priznava Boylova, ki ji je njegova hitra razdražljivost na koži nemalokrat pustila rdeče sledi dlani.



Ujme druge svetovne vojne so ljudem vsekakor povzročile travme. In pevkin oče Patrick, vojni veteran, ni bil nikakršna izjema. »Resnično je imel težko roko. To mu je pustil čas v vojni,« je povedal anonimni družinski prijatelj, kar je zgolj podkrepilo zvezdničine izjave. »Kri mu je hitro zavrela. Kar sem močno občutila, ranil me je,« je o udarcih, ki so ji zaznamovali otroštvo, spregovorila Susan. »Tega ni želel, a mu vseeno nisem mogla odpustiti ali pozabiti. A ko je umrl, leta 1997 pri 81 letih, sem morala to potisniti v preteklost. Morala sem sprejeti, kar je bilo. To je namreč del odraščanja in nakazuje zrelost.« Ob čemer priznava, da pot do tega, da je očetu oprostila nasilje, ni bila kratka ali lahka. Našla jo je šele, ko se je naučila, komaj nedavno, pogrevati lepe spomine, in ne slabih. »Videla sem kraljico in ji pela za rojstni dan. To je vsekakor čudovit spomin.«

