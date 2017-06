Študentka je  med zvezdami

Verjetno si nikdar ni zamišljala, da se bo v večnosti združila z največjimi, pa vendar je Keri Russell zdaj doživela natanko to. Na hollywoodskem pločniku slavnih se je zableščala zvezda z njenim imenom, neizmerna čast, za katero je bila lepotica prepričana, da je rezervirana le za največje med največjimi. »Ko pomislim na hollywoodske zvezde, pomislim na ikone. Na legende, kot sta Judy Garland in Johnny Carson,« je dejala na slovesnosti. »Zato sem sprva pomislila, ali drugi morda vedo kaj, česar sama ne vem. Da bom, denimo, kmalu umrla.«



Zdaj jo morda najbolj poznamo po vlogi agentke FBI v seriji Američani, a svojo pot je začela na začetku 90., ko se je pred kamerami otroške oddaje televizijskega programa Disney – All New Mickey Mouse Club pridružila drugim Disneyjevim otroškim zvezdnikom, kot so Justin Timberlake, Britney Spears in Christina Aguilera. Dokler ni nastopilo leto 1998, ko je prepričala ustvarjalce serije Felicity, ki je ni le izstrelila med zvezde, ampak si je kot študentka Felicity, ujeta v ljubezenski trikotnik, priborila tudi zlati globus. Zato je morda edino primerno, da ji je na dan, ko se je tudi njeno ime zableščalo med zvezdami slovite aleje filmske meke, ob strani stal Scott Speedman, soigralec iz serije, ki ji je omogočila preboj. Seveda pa jo je spodbujal in ji vzklikal tudi Matthew Rhys, njen življenjski sopotnik, oče njenega sinka Sama in soigralec iz serije Američani.