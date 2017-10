Stric Kate Middleton napadel ženo

Stric Kate Middleton je v težavah: Gary Goldsmith je obtožen napada na ženo. Zakonca sta se po večeru, ki sta ga preživela na dobrodelni dražbi v Home House, ekskluzivnem klubu v Londonu (ta vrata odpre samo za člane), s taksijem v petkovih zgodnjih urah vračala domov, ko se je vnel prepir, zaradi tega pa je 47-letna Julie-Ann Goldsmith nezavestna obležala pred njunim domom v bogataški londonski soseski Marylebone.

Goldsmithovo so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, njega so odpeljali policisti.

JulieAnn in Gary sta se besno prepirala zaradi njegove domnevne zlorabe kokaina, Gary je kričal na ženo in jo žalil, potem pa ga je ona klofutnila, da so mu z nosu odletela očala, je povedal taksist Daniel Shepherd in še, da se je prepir nadaljeval tudi zunaj vozila. Takrat se je 52-letni milijonar spravil nad ženo: z levico jo je boksnil v levo oko, da je padla in z glavo udarila ob pločnik ter nezavestna obležala, posredovati je moral pretreseni taksist. Ta pravi, da je prepir vsekakor razmahnil alkohol, začelo pa se je, ko se je gospa pritožila, da že dolgo ni videla moža, ker da raje uživa kokain s prijatelji.

»Ustavil sem pred njunim domom, ona je izstopila, on je plačal, potem je hotel namesto nje odkleniti vrata in začelo se je. Klofutnila ga je, on pa njo. Skočil sem iz avta in mu rekel, da tega ne sme. Vmes sem klical policijo, on pa je fotografiral moje vozilo in mi rekel, da me bo prijavil.« S kom ima opraviti, taksist ni vedel, dokler ni prišla policija in je eden od mož postave rekel, da je to vojvodinjin stric.

Goldsmith, brat Carole Middleton, matere bodoče britanske kraljice, je črna ovca v družini zaradi serije sramotnih incidentov, ki slabo luč mečejo na vse, tudi na Kate. Preden se je leta 2012 poročil z Julie-Ann, je bil v zakonu že trikrat.

Goldsmithovo so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli rane in jo odpustili v domačo oskrbo, njega pa so odpeljali policisti. Priprli so ga in zaslišali, potem pa po plačilu varščine izpustili, pred sodnika naj bi stopil še ta mesec. Mimogrede: tudi Julie-Ann je že bila obsojena; podjetju, za katero je delala 1996., menda gre za luksuzno avtomobilsko podjetje, je ukradla 250.000 funtov, obtožbe je na sojenju priznala in dobila pogojno kazen: sodnik je sklenil, da je denar, s katerim si je kupila uro rolex in športnega mercedesa, ukradla zaradi pomanjkanja v otroštvu.