Stjepan je odpeljal Jeleno

Jelena Rozga in Stjepan Hauser sta zaljubljena do ušes. Pevka je pred dnevi v družbi prijateljev v Pulju praznovala svoj 39. rojstni dan ter uživala na koncertu Oliverja Dragojevića in Gibonnija.

Takoj po užitkih na hrvaški obali pa se je s svojim dragim opravila v Rim. Tam sta zaljubljenca pozirala pred fontano Di Trevi in morda vanjo vrgla kovanec ter si kaj zaželela. Parček bo lahko le še nekaj tednov užival v medsebojni družbi, saj se Stjepan že v drugi polovici septembra odpravlja na turnejo po Braziliji, kjer bosta nastopila z Lukom Šulićem.