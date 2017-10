Štiriletnik modni zgled

Mnoge matere se zapodijo v trgovino po prav taka ali podobna oblačila in obutev, ki ju nosita otroka vojvodinje Cambriške. Princa Georgea v novo šolo ni pospremil le oče princ William, ampak tudi fotoreporterji, fotografije štiriletnika so obšle ves svet, kraljevi navdušenci, ki imajo izostreno oko za modo, pa so hitro opazili, da princ nosi nove čevlje, in takoj izvrtali, kje so njegovi starši kupili črne mokasine: prek spletnega španskega trgovca Pisamonos, in sicer za 33 evrov.

Modni blog Kaj sta nosila Katina otroka, ki prinaša najnovejše novice o oblačilih in obutvi princa in njegove dveletne sestre princese Charlotte, je predstavnike blagovne znamke vprašal, ali je obutev bodočega kralja res njihova, takole so odgovorili: »Če sodimo po nedavnih naročilih, menimo, da je res tako.« Odgovor namiguje, so prepričani, da sta William in Kate čevlje naročila sama, kar je v nasprotju s prepričanjem, da kraljevi ne plačujejo sami za obleko in obutev.

No, trgovec čevlje prodaja v črni in modri barvi, opisujejo jih kot klasične in elegantne mokasine, najboljše kakovosti, ki jih je lahko kombinirati z različnimi oblačili. A zdaj jim je ostalo le še malo parov: mladi član kraljeve družine je pospešil prodajo. Poleg lepih čevljev potrebuje šolar, ki obiskuje šolo Thomas's Battersea, še jopič, jopico ali pulover ter kratke hlače, poleti pa še majico s kratkimi rokavi in čepico.