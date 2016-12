Steven Yeun sočasno postal mož in skorajšnji očka

S pričetkom sedme sezone že kultne serije Živi mrtveci je moral Steven Yeun, brutalno umorjen pred televizijskimi kamerami, pomahati v slovo soigralcem, s katerimi je preživel zadnjih šest let. A vendar je bilo njihovo slovo le kratkotrajno, saj so se že na začetku tega meseca spet zbrali. Le da jim tedaj ni sledila kamera ali krdelo krvoločnih zombijev, pač pa so si vsi nadeli svoja pražnja oblačila in Stevena pospremili pred oltar. Zvezdnik se je namreč zaobljubil svoji izbranki Joani Pak. Prejšnji konec tedna je na čarobni losangeleški posesti Paramour Estate vse brbotalo od preobilja ljubezni. »Že ves teden je prezasičen z zabavo in ljubeznijo, zdaj pa smo njuno ljubezen tudi uradno proslavili v krogu prijateljev in družine. Dobila sem svaka!« je navdušeno zapisala Kayce Pak, ki je stala ob sestri, mladi nevesti. Na ženinovi strani pa so se zbrala zveneča imena zasedbe Živih mrtvecev, med njimi Norman Reedus, Andrew Lincoln, Melissa McBride, Sarah Wayne Callies, Chandler Riggs, Emma Bell in Alanna Masterson. S tem pa se sreča za zvezdnika še ni končala, saj je zdaj vir potrdil, da je ljubezen mladoporočencev že obrodila sad. Zaljubljena golobčka bo že v nekaj mesecih obiskala štorklja, o čemer priča Joanin že rahlo izbočen trebušček. Zato je morda dobro, da se je Stevenov lik Glenn Rhe poslovil od serije, saj se mora igralec začeti pripravljati na najpomembnejšo vlogo doslej, vlogo očka.