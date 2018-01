Stephanie je nahranila žirafo

Princ Albert in princesa Stephanie z otrokoma so se udeležili odprtja cirkuškega festivala. FOTO: Reuters

Monaška princesa Stephanie, otroka Pauline in Louis Ducret ter njen brat princ Albert so se v četrtek udeležili odprtja 42. Mednarodnega cirkuškega festivala, ki se ga je davnega leta 1974 domislil njun oče knez Rainier. Mnogi so opazili, da se dogodka ni udeležila Albertova žena princesa Charlene, a bilo je pozno in morda je morala ostati doma z njunima triletnima dvojčkoma, so je opravičevali nekateri.

Princesa Stephanie obožuje cirkus, nekoč je bila tudi zaljubljena v dreserja slonov in akrobata.

Stephanie in Albert sta se odlično zabavala, sploh Stephanie, ki se je v areni zavrtela s cirkuškim direktorjem, žirafi dala nekaj priboljškov in spoznala člane cirkuškega ansambla. Ob koncu bo mednarodna komisija, ki ji predseduje princesa Stephanie, sicer tudi predsednica cirkuškega festivala, izbrala najboljše nastope in jih nagradila. Stephanie, deseta v vrsti za monaški prestol, je dogodek prvič obiskala, ko je štela komaj devet let in se vanj takoj zaljubila. Odtlej ni minilo leto, da ne bi uživala ob cirkuški areni. V mladosti se je celo zaljubila v dreserja slonov in z njim ter svojimi tremi otroki leta 2001 za nekaj časa pobegnila. Ljubezen se je kmalu končala in princesa se je vrnila domov, dve leti pozneje pa se je poročila s cirkuškim akrobatom. Niti ta zveza sicer ni dolgo trajala.



Vsakoletni cirkuški dogodek, od prve predstave do danes festivala niso organizirali le dvakrat, je v Monaku izjemno priljubljen in tudi odlično obiskan, čeprav je treba za vstopnice odšteti tudi do 155 evrov. Letošnji festival, ki bo trajal do 28. januarja, bo še posebno spektakularen, saj mineva 250 let, odkar je Philip Astley zasnoval moderni cirkus. Konjenik je takrat v bližini londonskega Westminsterskega mostu priredil zabavo z žonglerji, psi, opicami in glasbo, nato pa s spektaklom nastopil še na dvoru francoskega kralja Ludvika XVI.