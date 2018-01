Stephanie je lastnica dveh cirkuških slonov

Monaška princesa Stephanie je od nekdaj ljubiteljica cirkusa. Ne samo zaradi vsakoletnega cirkuškega festivala, ki ga prirejajo v Monte Carlu in se ga vsakokrat udeležijo tudi kraljevi, letos je bil med 18. in 28. januarjem, nekaj let je celo živela v cirkusu, bila je partnerica lastnika cirkusa in dreserja slonov Franca Knieja, nekaj časa je bila v zvezi tudi s portugalskim umetnikom na trapezu Adansom Lopezom Peresom, najstarejšim sinom akrobatskega klovna in plesalke flamenka.

Kritiki gredo z grožnjami predaleč, pravi Stephanie.

No, princesa, stara je 52 let, je stopila v bran sodelovanju živali v cirkusih, in dodala, da je dandanes pač modno kritizirati predstave in cirkuse. Podobno kot je biti modno vegan, je pristavila princesa in še, da gredo kritiki, ki napadajo cirkuse in celo lastnikom cirkusov grozijo s smrtjo, predaleč. Izrazila je podporo večjemu nadzoru industrije ter pozvala k mednarodnemu priznanju cirkuške tradicije. »Čas je za akcijo. Niso vse cirkuške živali nesrečne,« je povedala mlajša sestra monaškega princa Alberta II., lastnica dveh nekoč cirkuških slonov, ki ju je rešila pred evtanazijo. Baby in Nepal so hoteli uspavati, ker naj bi bolehala za tuberkulozo, pozneje pa se je izkazalo, da je diagnoza napačno postavljena. Oznanila je še uradno zahtevo po uvrstitvi tradicionalnega cirkusa na seznam Unescove svetovne dediščine. »Od začetka so v cirkusu živali, najprej so bili konji. To je del naše kulturne dediščine, celota skupaj z akrobati in klovni,« pravi princesa, ki je predsednica vsakoletnega mednarodnega cirkuškega festivala v Monte Carlu, ki ga je zasnoval njen pokojni oče, knez Rainier III. Poleg tega se bo pridružila članom evropskega parlamenta za vzpostavitev zakonodaje in večji nadzor nad predstavami.