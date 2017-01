Ste slišali? Prva dama slovenskih korenin zaposluje

Novi predsednik ZDA Donald Trump je v kratkem času storil že precej sprememb, ki so razburile državo in ves svet, v nekaterih stvareh, recimo pri zaposlovanju novih sodelavcev, pa še kar zaostaja. V tem mu sledi tudi prva dama Melania, poroča CNN, ki mora izbrati še nekaj sodelavcev in svetovalcev. Čeprav bo Melania živela s sinom Barronom v New Yorku do konca šolskega leta, bo v naslednjih tednih pridno izpolnjevala svoje dolžnosti in pogosto potovala k možu.

Del teh dolžnosti so namreč prav intervjuji s kandidati za vlogo svetovalca za odnose z javnostjo. Doslej je Melania izbrala Stephanie Winston Wolkoff kot višjo svetovalko, ki ji bo pomagala pri zapletenem procesu. Winston Wolkoffova je sicer v preteklosti delala za modno revijo Vogue in naj bi bila Melanijina dobra prijateljica. Novinarji menijo, da tudi drugih mest ne bodo dobili običajni kandidati, temveč bosta njen mož in svetovalka poskrbela za zbirko imenitnih imen.