Ste slišali, kaj bosta počela Kate in William?

Prihodnji mesec se bosta vojvoda in vojvodinja Cambriška odpravila na obisk v Kanado, a ne bosta odpotovala sama, spremljala ju bosta otroka, triletni princ George in leto dni stara princesa Charlotte, ki ju bo spremljala varuška Maria Borrallo, Kensingtonska palača pa je v teh dnevih objavila načrt potovanja štiričlanske družine. Obisk se bo začel v soboto, 24. septembra, in bo trajal do 1. oktobra, člani kraljeve družine pa bodo obiskali predvsem do družine prijazne turistične kraje. Pristali bodo v Victorii, uradni del se bo začel naslednjega dne v Vancouvru.



Zdi se, da bo obisk osredotočen na naravo in opazovanje medvedov: William in Kate bosta obiskala Bello Bella, indijanski rezervat, deževni gozd na obali Pacifika v Britanski Kolumbiji, Kelowno in Haido Gwaii v Britanski Kolumbiji in Whitehorse ter Carcross v Jukonu. Deževni gozd (The Great Bear Rainforest) je dom sivih volkov, grizlijev, morskih levov in kitov. Družina se bo sproščala v Kelowni v dolini Okanagan, največjem mestu ob obali jezera Okanagan. »Če iščete do družine prijazen oddih, romantični pobeg, vikend s prijatelji ali vse to, potem ste na pravem kraju,« piše na njihovi spletni strani. Uživali bodo na otočju Haida Gwaii, ki ga je lani za enega najboljših dvajsetih izletov izbral tudi National Geographic.



Predstavnik Kensingtonske palače je sporočil, da se par zelo veseli izleta: »Je priložnost podrobneje videti Britansko Kolumbijo in Jukon, spoznati območje in ljudi na zahodu države.« Zahod Kanade slovi po divjini, William in Kate pa bi rada čim več časa preživela zunaj. William bi menda rad sina peljal lovit ribe. Poleg tega se bosta osredotočala na srečanja z mladimi pa tudi na dogodke, povezane z duševnim zdravjem.



Z mladim kraljevim parom se bo sestal tudi menda najlepši politik na svetu, kanadski premier Justin Trudeau, oče treh otrok, ki se menda zelo zanima za srečanja, ki jih bosta imela William in Kate. »Naš premier ljubi ta del Kanade in bi rad poskrbel, da bosta kraljeva videla kar največ,« je povedal neki dobro obveščeni vir. »Nekaj prvih let življenja je preživel v Britanski Kolumbiji, z družino počitnikuje v Tofinu. Zelo se zanima za program, ki ga ravno usklajujejo in dokončujejo.« Za program sta poskrbela Kensingtonska palača in ministrstvo, ki skrbi za kanadsko dediščino.



William in Kate sta Kanado že obiskala, in sicer kot del vseameriške turneje poleti 2011, kmalu po poroki, ki sta si jo pred malimi ekrani ogledali kar dve milijardi ljudi! Tistikrat sta navdušila Kanadčane, zagotovo pa ju bosta tudi letos, zlasti ker bosta s sabo vzela še potomca. Ko sta letos obiskala Indijo in Butan, sta otroka ostala doma, starši pa so povedali, da ju pogrešajo. To bo za princa že drugi uradni obisk, prvega je opravil pri komaj devetih mesecih, ko je s starši za 19 dni odpotoval v Avstralijo, princeska Charlotte pa bo prvikrat odpotovala iz domovine na uradno turnejo.