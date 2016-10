Ste na tekočem? To so top serije ta trenutek

Trenutno je na voljo izobilje TV-serij, ki si jih lahko ogledate na raznih internetnih straneh. Če niste prepričani, katero bi si ogledali, je tu 10 zdaj najbolj priljubljenih.

1. Luke Cage (2016)

Režija: Cheo Hodari Coker

Igralci: Mike Colter, Simone Missick, Theo Rossi

Nepremagljiv bivši zapornik, ki rešuje svojo sosesko. Ne išče problemov in bojevanja, toda ljudje potrebujejo heroja.

2. Stranger Things (2016)

Režija: Matt Duffer, Ross Duffer

Igralci: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard

Ko mlad fant izgine, se morajo njegova mati, policija in njegovi prijatelji spoprijeti s strašnimi silami, da ga dobijo nazaj.

3. American horror story (2011) – Ameriška grozljivka

Režija: Brad Falchuk, Ryan Murphy

Igralci: Lady Gaga, Kathy Bates, Angela Bassett

Serija z različnimi karakterji in lokacijami, vključno s hišo umorov v preteklosti, zmešano norišnico, predstavo čudakov, skrivnostnim hotelom in temačno kmetijo v Severni Karolini.

4. This is us (2016) – To smo mi

Režija: Dan Fogelman

Igralci: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown

Skupina ljudi z istim rojstnim datumom, vključno z Rebecco in Jackom, poročenim parom, pričakujočim trojčke v Pittsburghu, Kevinom, privlačnim igralcem, ki mu je dovolj samskega življenja, in Kate, ki je njegova smešna in ljubka dvojčica.

5. The Walking Dead (2010) – Živi mrtveci

Režija: Frank Darabont

Igralci: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride

Šerif Rick Grimes vodi skupino edinih preživelih ljudi na svetu, ki mu vladajo živi mrtveci.

6. Game of thrones (2011) – Igra prestolov

Režija: David Benioff, D.B. Weiss

Igralci: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington

Medtem ko poteka državljanska vojna med dvema plemiškima družinama v Westerosu, se otroci nekdanjih vladarjev ozemlja poskušajo spet dokopati oblasti.

7. Narcos (2015)

Režija: Carlo Bernard, Doug Miro, Chris Brancato

Igralci: Wagner Moura, Boyd Holbrook, Pedro Pascal

Resnična zgodba o mamilarskih podvigih kolumbijskega narkošefa Pabla Escobarja.

8. The big bang theory (2007) – Veliki pokovci

Režija: Chuck Lorre, Bill Prady

Igralci: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco

Penny se preseli v stanovanje nasproti stanovanja dveh briljantnih, ampak malce čudaških fizikov, ki jima pokaže, kako malo vesta o življenju zunaj laboratorija.

9. Arrow (2012) - Puščica

Režija: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg

Igralci: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey

Milijarderja Oliverja Queena imajo za mrtvega, ko na morju izgine njegova jahta. Kot brodolomec se zateče na samoten otok in tam preživi pet let. Toda po tem obdobju se vrne domov, in to s posebnim poslanstvom.

10. The Flash (2014)

Režija: Greg Berlanti, Geoff Johns, Andrew Kreisberg

Igralci: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker

Barry Allen se zbudi po devetih mesecih kome zaradi udara strele in odkrije, da je dobil nadnaravno moč in hitrost. S svojo novo ekipo se začne bojevati proti zlu v Centralnem mestu.